Continúa el juicio por el femicido de Carina Maciel

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela, integrado por los jueces Zurzolo Suarez, González Aguirre y Stremel, se encuentra juzgando a un vecino de Villa Vatteone, José Antonio Fleitas por la muerte de su pareja Carina Maciel. En el debate que continúa este viernes, las hijas de la victima introdujo la existencia de un seguro de vida de su madre que beneficiaría con su muerte al imputado. Además, la joven proveyó antecedentes de hechos de violencia de Fleitas contra su madre.



En las dos audiencias del juicio contra José Fleitas por su presunta participación en la muerte de su concubina declararon vecinos, médicos que reviraron a la víctima, el médico autopsiarte y las hijas de Carina.



A preguntas del fiscal Dr. Marcelo Selier, los vecinos de Carina y José dieron cuenta de que entre ambos había una relación donde los golpes y el alcohol estaban presentes. “Ella se escapaba y me venía a pedir ayuda por que la había golpeado el marido” comentó una cuñada de la fallecida y aclaró “Muchas veces le dije que lo denunciara pero ella no quería hacerlo. También, se lo dije a José que dejara de golpearla”.



Sobre el hecho, el matrimonio de la casa lindante a la que compartían Carina y José dieron cuenta ante los jueces del Tribunal 2 de Florencio Varela que, el día previo a que se conociera la muerte de la pareja de Fleitas, el imputado le pidió que llamaran a una ambulancia que Carina se había caído y estaba descompensada.

“Estábamos en pandemia y no atendían las ambulancias del SAME… Me acerqué y le dije Fleitas porqué no llamamos a la policía y me dijo ´no, no, ella ya está bien´ ” relató uno de los testigos.



En referencia a la hipótesis planteada por el encartado de que, su mujer murió producto de un golpe producido al caerse de la escalera. El Ministerio Publico Fiscal hizo declarar al médico de la Morgue de Quilmes.

El galeno relató con detalle las lesiones encontradas en cuerpo sin vida de Carina Maciel. Precisó que el golpe en la nuca habría sido por un golpe y ante la consulta de la fiscalía de si las lesiones que tenia eran compatibles con la caída de una escalera, el médico forense descargó el mismo y puntualizó que “la caída de una escalera produce algún tipo de quebradura”, las que no se encontraron en el cuerpo de Maciel.



Giro en el juicio



En la segunda audiencia de debate que se realizó el martes 6 del corriente, declaró la hija mayor de la victima que con su declaración complicó al imputado.

La joven presentó documentación vinculada con un seguro de vida solicitado en septiembre de 2019 – seis meses antes de la muerte de Carina – cuyo beneficiario es Fleitas. También proveyó denunciar realizadas por Maciel por maltrato de su pareja y leyó fragmentos de un cuaderno que su madre utilizaba como diario íntimo en el que expresaba la victima los maltratos y su deseo de dejar de beber.



Ampliación de calificación



Dada la presentación de nuevos elementos en el debate, el fiscal Selier solicitó ampliar la calificación penal contra Fleitas y al delito de «homicidio agravado por mantener una relación de pareja y violencia de género» sumarle el de “codicia” .



Cuarto intermedio



Dada la recepción de nuevas pruebas en el debate y conforme a la solicitud del Ministerio Publico Fiscal de ampliar la acusación contra el encartado, el Tribunal dispuso un plazo de 10 días para continuar con el debate oral periodo en que la defensa de Fleitas evaluara su estratega de defensa. De esta manera, el TOC 2 de Varela continúa este viernes 16 de diciembre.



El caso



El 30 de abril de 2020, alrededor de las 11.30, efectivos de la comisaría 1ra. de Florencio Varela fueron a la casa situada en la calle Bahía Blanca al 1300, entre Río Turbio y Río Diamante, en la localidad de Villa Vatteone. Allí encontraron a una mujer identificada como Clara Carina Maciel (42), sin vida y con una herida cortante y sangrante en la cabeza y moretones en los brazos.



Según consta en la causa, la policía entrevistó a la pareja de la mujer, José Antonio Fleitas, quien había asegurado que el día anterior 29 de abril Clara se había caído por la escalera y luego se había acostado en la cama. Que el hombre se despertó y Maciel había fallecido, por lo que llamó al 911.



Sin embargo, los investigadores comenzaron a recabar datos y confirmaron que la pareja había tenido conflictos en varias oportunidades. Maciel había radicado una denuncia contra Fleitas el 9 de febrero de 2020 por golpes, causa que tramitaba la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 Especializada en Violencia Familiar y de Género.