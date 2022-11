Consejos si sospechas de una infidelidad

La consultora DIVE Marketing colaboró con el sitio web Gleeden para conocer a los países más infieles de América Latina. El ranking quedó formado por Brasil en el primer lugar, Colombia en el segundo, México en el tercero y Argentina en el cuarto lugar, seguido por Chile. El informe arrojó datos de que 67% de las personas que fueron encuestadas reconocieron haber sido infieles en algún momento, mientras que el 59% se mostraba arrepentido de haberlo hecho.

Gleeden es un sitio y app enfocada en mantener encuentros extra matrimoniales, es decir, un sitio para infieles. Su nombre hace alusión a eso: “glee” significa placer en inglés y “edén” es cómo llama la biblia al paraíso de Adán y Eva.

Para todos aquellos que practican la monogamia, estos números alarman a más de uno que sospecha que su pareja lo está engañando, por lo que queremos compartir 3 señales de que tu pareja te está siendo infiel a las que deberías prestar atención.

¿Cómo saber si mi pareja me es infiel?

Oculta su teléfono

En esta era moderna, un celular guarda todos los secretos de una persona. Es por eso que si tu cónyuge evita mostrarte su teléfono, prestártelo o lo coloca dado vuelta cuando lo deja sobre la mesa, tenés razones para pensar que algo te está ocultando.

Ves actividad extraña en sus redes sociales

Las redes no pueden ocultar nada y son una gran herramienta para descubrir infidelidades. Si descubres, al stalkearlo o stalkearla, que tiene nuevos seguidores extraños, comenta en publicaciones de otra persona o le da me gusta a perfiles desconocidos, puede que no esté compartiendo una parte de su vida con vos.

Cambia hábitos

¿Tu pareja hace muchas horas extra en su trabajo, llega a horarios extraños, cambia de perfume? Todo cambio repentino de hábitos o de comportamiento puede hacerte sospechar que hay un o una amante en su vida.

¿Qué se puede hacer si se sospecha de una infidelidad?

Cuando uno sospecha de una infidelidad, puede sentir por momentos desesperación, tristeza o agotamiento, pero existen herramientas para poder confirmarlo o desmentirlo de una vez. Cada vez más personas contratan a un detective privado en Argentina, que te ofrecerá un seguimiento de tu pareja y tomará fotos y videos de sus movimientos y con quién está, para así comprobar si tus creencias son reales.

Además, si su actitud frente a su celular es sospechosa, los detectives podrán recuperar la información borrada, como llamadas, mensajes de texto e información de redes sociales, como perfiles buscados o mensajes directos. A la vez, te ofrecerán saber exactamente quién se contacta con tu pareja y desde donde, ya que te informarán del titular de la línea de celular y de su ubicación GPS.

Descubrir una infidelidad puede ser muy doloroso, pero los expertos aconsejan que siempre es mejor saberlo. Con un detective privado en Argentina, no deberás exponerte y se te garantizará una completa reserva y discreción.