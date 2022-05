Consejos para la pérdida de peso

La segunda parte de nuestra planificación no tiene nada que ver con la dieta; sino con el ejercicio. Es de vital importancia encontrar una actividad para realizar dos o tres veces por semana. Y establecer una comodidad con la misma es vital. No la debemos sentir como un padecimiento. Realizar pesas en el gimnasio, salir a correr, nadar o practicar cualquier deporte, redondeará una rutina de salubridad que cambiará nuestra corporalidad por completo y con esto, la forma en que nos sentimos en nuestro día a día.

Asimismo, existen algunos trucos que deberemos aplicar a la hora de nuestras comidas para colaborar con el proceso. Primero, controlaremos las cantidades. Reduciremos los gramos en cada ingesta. Pero para no quedarse con hambre, lo cual puede resultar extremadamente perjudicial, reduciremos las horas entre comida. Para eso, es de vital importancia normalizar el desayuno y la merienda, como comidas claves. Otro aspecto a tener en cuenta, son los condimentos en nuestros platos. Los aceites, las salsas, las mantecas y los aderezos, contienen un aporte calórico importante, lo cual no colabora con nuestro cometido. El beber agua y té durante el día, ayuda a limpiar nuestro organismo de impurezas innecesarias; lo cual resulta como otro tip a tener en cuenta.

Lo primero que vamos a hacer, es cambiar nuestra dieta de a poco. De esta forma, iremos progresivamente reduciendo nuestro apetito, lo cual mejorará nuestra salud y nuestra estética. Para eso, bajaremos el grado de ingesta de carbohidratos. Necesitaremos quemar azúcares y almidones para obtener esa energía que fue almacenada de manera errónea. A su vez, comenzaremos a consumir proteínas y verduras. No se trata solo de quitar alimentos de nuestra dieta cotidiana, sino de sumar otros que ayuden en nuestro propósito.

Uno de los problemas que surge a la hora de aplicar estos planes tradicionales que logran objetivos rápidos, es que te sentirás hambriento durante todo el día. Si uno no encuentra esa fuerza de voluntad extrema, será casi imposible de seguirlo al pie de la letra. Por eso creemos que hay que encontrar un equilibrio e ir modificando paulatinamente la ingesta. Los cambios rotundos suelen ser más complicados.

La planificación que dicta un nutricionista o un profesional de la salud para bajar de peso, suele ser muy complicada de seguir a rajatablas, por el carácter violento que diferencia a esa nueva dieta de tu antigua ingesta de alimentos. Aún así, millones de personas al año buscan consejos en los especialistas para lograr su cometido. Siempre estamos en búsqueda del cuerpo perfecto (el cual no existe). Este fenómeno se vio potenciado luego de la pandemia. La pasividad de las cuarentenas, las restricciones y la posterior reactivación de la actividad, produjo que muchos buscarán ayuda para retomar un cierto ejercicio rutinario que se perdió durante la etapa del Covid-19 . Hoy te ayudaremos a encontrar tu táctica personal, haciendo énfasis en distintos consejos para conseguir equilibrar tus dietas y perder esos kilitos de más que te andan molestando. También queremos destacar que existen pastillas, por ejemplo Saxenda en España, que también puedes evaluar.