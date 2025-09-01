Conmoción en Quilmes: murió un nene de 15 años en un boliche y su familia denuncia que fue atacado

Un clima de dolor y bronca envuelve a Quilmes Oeste tras la muerte de Camilo Isabella Valenzi, un adolescente de apenas 15 años que perdió la vida en un boliche de la zona. Lo que en principio fue informado como una descompensación, derivó en fuertes denuncias de la familia, que asegura que el joven fue atacado dentro del local bailable.

El ingreso al boliche y el desenlace

El hecho ocurrió el domingo por la madrugada. Según trascendió, Camilo logró ingresar al boliche utilizando el DNI de un amigo mayor de edad. Una vez adentro, para la información policial comenzó a sentirse mal y se descompensó.

De inmediato, fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde llegó sin vida. La noticia impactó de lleno en la comunidad quilmeña, que no sale de la conmoción.

Sospechas de la familia

Mientras las primeras versiones oficiales apuntan a un cuadro de convulsiones, la familia sostiene otra hipótesis. Afirman que Camilo fue atacado tras una discusión con el joven que le prestó el documento para ingresar.

Un dato que refuerza las sospechas es que el adolescente sufría convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un golpe, lo que podría coincidir con la versión de los allegados.

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, quien ordenó la autopsia para esclarecer las causas exactas de la muerte. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

Mientras tanto, en las redes sociales se multiplican los mensajes de despedida y los pedidos de justicia. La hermana de Camilo, en un posteo cargado de emoción, convocó a testigos para que se acerquen a aportar datos que permitan evitar que la causa quede impune.

Debate sobre la seguridad en los boliches

El caso también abrió un fuerte debate en Quilmes sobre la responsabilidad de los locales nocturnos en el control del ingreso de menores. La tragedia de Camilo expuso la falta de controles en la puerta del boliche y reavivó viejos cuestionamientos sobre las medidas de seguridad en estos espacios.

Hoy, vecinos y familiares esperan respuestas judiciales rápidas, mientras el dolor por la pérdida de un chico de apenas 15 años sigue golpeando a todo Quilmes.