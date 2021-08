Confirmado: Daniel Zisuela y su hermano serán juzgados desde esta semana por el Tribunal 2 de Quilmes

Por Romina Martinez Parfeniuk

Mas allá de la pandemia, desde el jueves 19 de agosto hasta al menos fines de este mes se realizarán las audiencias orales en el juicio contra el ex concejal del Frente Renovador de Florencio Varela, Daniel Zisuela y su hermano Martin, detenido desde noviembre de 2018 e imputado por los delitos de facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años. Al menos se encuentras confirmadas cinco jornadas en las que el ex edil, ex gremialista gastronómico y ex dirigente de futbol estará frente a los magistrados del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Quilmes y deberá responder a las acusaciones de la fiscal de juicio, la Dra. María de Los Ángeles Attarian Mena.

Recordemos que en el mes de febrero del corriente año,éste medio relataba que en sede de Tribunales Penales de Quilmes se había desarrollado la audiencia final de presentación de pruebas y la confirmación de la audiencia del juicio se iniciará el 19 de agosto y, proseguirá los días 20, 25, 26, 27 y 31 de agosto. El Tribunal Oral 2 estará integrado por los magistrados Pablo Pereyra, Félix Roumieu. El Ministerio Público Fiscal estará a cargo de la doctora María de los Angeles Attarian Mena al tiempo que los dos encartados serán asistidos legalmente por los defensores particulares, Omar Luis Daer y Daniel Brola.

Delitos que se les imputan

Recordemos que el ex concejal de Florencio Varela, Daniel Zisuela está acusado de “facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores de 18 años agravada, todos ellos concursados realmente entre sí.

En el caso de Martín Zisuela, hermano del ex concejal, se le imputa el delito de “facilitación del ejercicio de la prostitución de personas mayores de edad”.

Según se pudo saber, sobre el debate que comenzará la próxima semana, se especula que sería con un importante el número de testigos que declararán en las audiencias, con ausencia de público, pero con medidas de protocolo COVID 19.

Investigación y detención

La causa comenzó en noviembre del 2018, tramitada en la UFI N° 1 de Berazategui a cargo del doctor Ichazo; allí se investigó y se acusa al exconcejal, por hechos ocurridos entre los años 2013 y 2018 en distintos hoteles alojamientos, dependencias gremiales, clubes, bares y viviendas particulares de las localidades de Varela, Quilmes y Berazategui; en los cuales fueron víctimas jóvenes cuyas edades al momento de los acontecimientos rondaban los 15, 16 y 18 años de edad y en los cuales el encartado las habría “inducido e incitado “ a la prostitución.