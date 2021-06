Condena internacional para Argentina en materia de Derechos Humanos por incumplimientos durante el Gobierno de Mauricio Macri

La Corte considera que es necesario que las leyes que determinen las facultades de los agentes policiales relacionadas con la prevención e investigación de delitos, incluyan referencias específicas y claras que eviten que una interceptación de un automóvil o una detención con fines de identificación se realicen arbitrariamente como cuando se justifican mediante el mencionado “olfato policial”. Cuando la ley permita una detención sin orden judicial o en flagrancia, además de deba ser legítima, idonea y proporcional, debe contemplar la existencia de elementos objetivos, de forma que no sea la mera intuición policíaca ni criterios subjetivos, que no pueden ser verificados, los que motiven una detención. Esos elementos objetivos y claros tiene la finalidad de impedir el abuso policial a la hora de proceder con esas detenciones o requisas.

El 15 de enero de 1998, alrededor del mediodía, el señor Tumbeiro, electricista de 44 años, fue interceptado por agentes de la Policía Federal Argentina “con fines de identificación”, mientras transitaba por una calle de la Ciudad de Buenos Aires. Los agentes policiales preguntaron al señor Tumbeiro qué hacía en la zona, quien contestó que buscaba equipo electrónico de repuesto y “procedió a entregar su documento de identidad”. Al notarlo “sumamente nervioso”, “previo palpado de sus prendas” en la vía pública, uno de los agentes “lo invitó a subir” a la patrulla “hasta tanto comprobar su identidad”. Mientras esperaban la comprobación sobre la existencia o no de antecedentes penales, los agentes se percataron de que el señor Tumbeiro “en medio de un diario […] portaba consigo una sustancia”. Según la versión policial, la actitud de Tumbeiro “resultaba sospechosa” porque “su vestimenta era inusual para la zona y por mostrarse evasivo ante la presencia del patrullero”. Tumbeiro declaró que ese día iba vestido con pantalones jean y camisa, que los agentes policiales lo “metieron en el patrullero” y le “encajaron la droga”, y que hasta entonces nunca había tenido un “antecedente”. También fue obligado a bajarse los pantalones y la ropa interior en el interior de la patrulla.

Sin embargo, la parte peticionaria informó que, en junio de 2018, presentó una propuesta de cumplimiento de recomendaciones, pero no recibió respuesta alguna por parte del Estado y no se había adoptado ninguna medida para cumplirlas. Esto denota la desidía del Gobierno anterior en el cumplimiento de los mandatos internacionales respecto a la protección de los derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia condenatoria en septiembre del año 2020 en el marco del caso “ Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina” . El caso comienza hace varios años cuando el 30 de julio de 1999 y el 31 de marzo de 2003, la Defensoría General de la Nación presentó las respectivas peticiones iniciales ante la Comisión de Derechos Humanos . El caso versaba sobre las detenciones ilegales y arbitrarias en perjuicio de Carlos Alberto Fernández Prieto producida en mayo de 1992 por parte de agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Carlos Alejandro Tumbeiro en enero de 1998 por agentes de la Policía Federal Argentina.

Continue Reading

Advertisement