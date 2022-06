Concierto de Órgano en Catedral de Quilmes: el sábado tocará el organista polaco Michał Szostak

El organista polaco Michał Szostak, uno de los músicos más importantes del mundo, visitará por primera vez la Argentina. En este marco, realizará uno de sus conciertos el sábado 18 de junio a las 19 hs en la Catedral de Quilmes, Rivadavia 355. También realizará presentaciones en Catedral Metropolitana de Bs As, en la Iglesia San Pedro Apóstol (Rauch), entre otras. Su visita se enmarca dentro de las actividades que lleva adelante la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires en el centenario de las relaciones diplomáticas con Argentina.

La presentación del sábado 18 de junio en la Catedral de Quilmes de Michał Szostak , así como sus demás presentaciones en el país son organizadas por Alan Pianesi, quien se desempeña como organista en el edificio de Rivadavia y Mitre en Quilmes y en el CCK.

Pianesi es un joven de 24 años, que conoció el Órgano a sus 17 años y desde allí no paró. Nos contó que en pandemia realizó transmisiones de su YouTobe (Alan Pianesi) tocando el órgano desde algunas Iglesias importantes y que en una ocasión recibió el mensaje del doctor Szostak, donde lo felicitaba por su trabajo y le solicitaba que cuando visitara nuestro país le organizara sus conciertos. Pianesi con su mentor José Luis Bello

“Tiempo atrás decidí crear el Ciclo de Conciertos “José Luis Bello”, que fue mi profesor en la Catedral y me acompañó en todo mi crecimiento con este instrumento. Él era quilmeño, de familia de organistas y con más de 35 años desempeñándose en el órgano. Por eso al ya no estar él con nosotros, quiero homenajearlo haciendo que la gente conozca este hermoso instrumento” dijo Pianesi. Aclaró que Szostak comenzará su gira por la Argentina tocando en el Órgano de la Catedral de Quilmes a las 19 hs. “Este órgano es uno de los mejores de la provincia de Buenos Aires y uno de los más antiguos que tenemos, se instaló en 1913 y nos gustaría que se conozca su historia y su valor para nuestro país” dijo.

Sobre la presentación de Szostak, un destacado músico nacido en Polonia en 1980. Organista, organólogo, musicólogo e investigador internacional, doctorado en la Universidad de Música «Fryderyk Chopin» de Varsovia, Pianesi expresó que su visita cuenta con el apoyo de la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires y se encuentran enmarcadas en la celebración del Centésimo Aniversario de Relaciones Diplomáticas con Argentina.

“Es muy importante esta visita a nuestro país, ya que Szostak ha dado conciertos en los Órganos más importantes del mundo y hasta en uno de los más grandes , el de Atlantic City (EEUU) que cuenta con 33.112 tubos – el de Quilmes tiene 1240-. Es una gran ocación para conocer este instrumento y disfrutar de un concierto único” sentenció.

Dónde serán los conciertos

Iglesia Catedral de Quilmes, Rivadavia 355, Quilmes- sábado 18 de junio a las 19 hs.

Catedral Metropolitana Buenos Aires- Av. Rivadavia y San Martin CABA – Domingo 19 de junio a las 16:30 hs.

Iglesia «San Pedro Apóstol»- Rauch- martes 21 de junio.

Iglesia “San Juan Bautista” – Alsina y Piedras CABA – jueves 23 de junio a las 13:30 hs .

Iglesia Master Misericordia -Moreno 1687 CABA – viernes 24 de junio a las 18:30 hs.

¿Quién es Michał Szostak?

Michał, se graduó de la Escuela Pública de Música Józef Elsner en Varsovia en la clase de órgano del Dr. Roman Szlaużys e improvisación de órgano en la clase de la Prof. Marian Sawa.

Había estado estudiando interpretación de órgano como parte de una pasantía artística en la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia en la clase del Prof. Andrzej Chorosiński, así como improvisación de órgano en el Pontificio Instituto Ambrosiano di Musica Sacra de Milán (Italia) en la clase del Maestro Davide Paleari.

Desde 2013 es miembro de The Royal College of Organists, con sede en Londres, y desde 2014 (como primer polaco) tiene un certificado (certRCO) de esta organización. En 2017 se convirtió en el miembro de The American Guild of Organists y en 2018 el miembro de The Organ Historical Society.

En 2019 obtuvo el grado académico de Doctor en Artes Musicales en el campo de “Estudios Instrumentales” en la disciplina de “Interpretación de Órgano” con base en la disertación de “El Órgano, como fuente de inspiración en el arte de la improvisación y la práctica interpretativa” escrito bajo la dirección del prof. Andrzej Chorosiński y defendido en la facultad de Białystok de la Universidad de Música Fryderyk Chopin en Varsovia.

Forma parte desde 2019, de la Universidad de Ciencias Sociales de Varsovia como profesor asociado, donde realiza trabajos científicos y de investigación interdisciplinarios en la interfaz entre la gestión y el arte.

En su lista de giras se encuentran el haber actuado en países de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y África: Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Kazajistán, Nigeria, Polonia, Eslovaquia, Ucrania y los EE.UU.