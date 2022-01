Con la tienda web de Xsolla, los desarrolladores de juegos para celulares tienen el control total

«Xsolla anticipó este cambio sísmico a principios de este año cuando lanzamos varios productos utilizados activamente por algunas de las compañías de juegos más grandes del mundo», dijo Chris Hewish, presidente de Xsolla. «Ahora hemos combinado estos productos y aprendizajes en una nueva y elegante solución llamada Xsolla Web Shop for Mobile Games, diseñada para aumentar los ingresos de los desarrolladores y ayudarlos a construir relaciones más estrechas con sus jugadores».

Web Shop no requiere una codificación de back-end complicada o un trabajo de diseño extenso, y los desarrolladores pueden comenzar de inmediato a vender. Los sencillos pasos de integración se describen en la última publicación del blog de Xsolla . Una vez que una tienda web está activa, los desarrolladores pueden informar a sus jugadores sobre la oportunidad de realizar compras en línea a través de varios métodos de comunicación, como correo electrónico, redes sociales, boletines informativos, servidores de Discord y más. Ver una demostración de una tienda web aquí .