Con la declaración de una de las víctimas comenzó el juicio a un pae umbanda y su hija por los abusos a sus nietas con la complicidad de la madre

Por Romina Martinez Parfeniuk*

Con testimonios que helaron la sangre, comenzó a ventilarse en el Tribunal Oral Criminal 2 de Florencio Varela el juicio a Ramón Alberto T., un presunto Pae Umbanda que abusó sexualmente con la complicidad de su hija Débora Soledad T., de sus nietas. El imputado solicitó no estar en el debate, ni oír a los testigos. En la jornada de hoy, se espera la declaración de la progenitora de las víctimas.

Los magistrados del TC Nº 2 de Florencio Varela, Dres. Santiago Zurzolo Suárez, Natalia González Aguirre y Fabio Stremel escucharon por un periodo de tres horas, la declaración del padre de las jóvenes, la perito en psicología que realizó el informe victimológico a las en su momento menores. Las jóvenes narraron lo sufrido entre 2016 y 2018 en la casa de su madre en el barrio San Rudecindo.

El primero en declarar fue Luis – progenitor de L. y C.- quien rememoró cuando conoció a Debora T., dijo que empezó su relación luego de conocerse en un local nocturno donde ella trabajaba, que comenzaron una relación sentimental y se la llevó a vivir a Avellaneda donde quedó embarazada de su primer hijo. El hombre aclaró que en cierto momento se mudaron a un terreno en Varela , donde vivió hasta que según dijo “Me echaron”.

Sobre los hechos , narró que recibió un mensaje anónimo con el texto “`Este es el momento que podes salvar a tu hija`, me fui a la escuela a verla, le dije para que se viniera conmigo me dijo que no podía irse, que tenía miedo que se iba a escapar y así fue…”. Prosiguió en su relato: “Me llamó al mes que la fuera a buscar. La lleve a vivir conmigo y a los meses le contó lo sucedido a la hija de la mujer que estaba conmigo e hicimos la denuncia…”.

Luis explicó que tiempo después -2018- recibió el llamado desde la Escuela de C. -su otra hija- para que la fueran a buscar “Ahí me enteré lo que había pasado. También hicimos la denuncia y acá estamos”.

Por último, aclaró que previo a los hechos había intentado judicializar la situación de su ex mujer para poder ver a sus hijos pero que no pudo poner un abogado por no contar con los recursos económicos correspondientes.

Relatos creíbles

Declaró la perito en psicología Lic. Neira, que entrevistó a Luis – padre de las adolescentes- quien recordó toda su historia con Debora. El vínculo que ella tenía con la madre y el padre. También sobre su intervención al ser llamado en 2016 y 2018 por sus hijas L. y C.

Al ser consultada sobre la entrevista que tuvo con una de las victimas (L.) contó que en el relató no observó fabulación y fue creíble. Destacó que en la historia de vida de la víctima existía “un contenido mastico religioso” que era con el los adultos – madre y abuelo- cometían los abusos a fin de “quitar espíritus malignos o macumba”. Además, destacó que la adolescente “Tenía las defensas necesaria para pedir ayuda, y la escuela – sus amigas- fue un elemento importante para ello”.

Relatos comprometedores

L., con firmeza no dudó en sentarse frente a los jueces Santiago Zurzolo Suarez, Natalia González Aguirre y Fabio Stremel y relatar lo que vivió en la casa de barrio San Rudecindo en 2016 cuando a sus 14 años fue llevada por su madre a dormir y compartir una cama con su abuelo. “Mi mamá me dijo que tenía q ayudarla, primero que tenía que cebarles mate y luego dijo que tenía que aprender de lo sexual. Me hacían ver videos pornográficos” contó.

Por momentos conteniendo las lágrimas relató: “… Ella –Debora T.- me dijo que tenía que perder la virginidad con un Pae, que tenía que ser con mi abuelo para no lastimarme… Mi abuelo se subió arriba mío y me violó. Lo hizo unas veces más y luego me escapé…”.

Luego como testigo de la Fiscalía intentó expresar su testimonio ante el tribunal C., pero los nervios de recordar aquellos momentos traumáticos le impidieron expresarse; Por ello, el Representante del Ministerio Publico Fiscal Dr. Selier solicitó la exposición del video de la Cámara Gesell que se le realizó a la joven en diciembre de 2018 en la que expresó el abuso perpetrado por su abuelo con la connivencia de su madre. “Mi mamá y mi abuelo me obligaba a hacer cosas…Me hacían dormir con ellos y él me abusó… Mi mamá me pegó varias veces porque no quería hacerlo… y mi abuelo había dicho que si hablaba me iba a matar”.

Imputaciones Recordemos que Ramón Alberto T., está representado por el defensor Oficial Dr. González Stier y en el caso de Débora T., cuya defensora es la Dra. Montiel.

A Ramón T., Pae Umbanda de San Rudecindo se le imputa el delito reiterado de abuso sexual con acceso carnal agravado por aprovecharse de la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad y suministro de material pornográfico. En tanto a la hija de éste Debora T., que a su vez es madre de las víctimas, llegó al debate acusada de ser partícipe necesaria en el caso de su hija mayor (L) y autora en el episodio de la segunda joven (C).

Los hechos

Ambos hechos sucedieron en el interior de una vivienda de calle Aconquija del barrio San Rudecindo de Florencio Varela. El primero fue en el transcurso del mes de junio y agosto del año 2016 aproximadamente, cuando Ramón Alberto T., abusó sexualmente en forma reiterada y mediante la utilización de amenazas, de su nieta L. (14), además de suministrarle y exhibirle material pornográfico, siendo parte en la ejecución del hecho Débora Soledad T., progenitora de la menor, por su cooperación sin la cual Ramón Alberto T., no habría podido cometer el delito descripto.

También a los encartados – Ramón Alberto T. y Débora Soledad T.-, se les imputa los hechos cometidos durante el transcurso del año 2018, donde C. (14 años) fue abusada sexualmente en forma reiterada y mediante la utilización de amenazas por Ramón Alberto T., siendo parte en la ejecución del hecho Débora T.,.

*Periodista judicial y Dip.en Criminalística y Criminología