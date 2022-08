Cómo son los Juicios por Jurado en Varela

Mano a mano con Raúl Sequeiros, el juez técnico de los dos Juicios por Jurado del Tribunal 1 de Varela

El Dr. Sequeiros fue el juez técnico que tuvo a cargo el desarrollo de los dos Juicios por Jurado de la sede Florencio Varela (12 y 13 /7 – 16 y 17/8) de los tribunales Penales del Departamento Judicial de Quilmes. Luego de los debates, charló con este medio acerca de los mismos y sobre la importancia de la participación ciudadana.

La pandemia del 2020 y 2021 resultó en la postergación de los Juicios por Jurado que estaban en agenda para el TOC1 de Villa Vatteone y el TOC 2 de La Esmeralda. En julio pasado finalmente fue el debut de esta modalidad en las dependencias penales asentadas en Florencio Varela. “Es muy bueno que se haya hecho. Y que la gente empiece a darse cuenta que tiene que participar en este tipo de procesos” aseguró el Dr. Raúl Sequeiros – juez subrogante del Tribunal N.º 1- que tuvo a cargo las audiencias del 12 y 13 / 7 y 17 y 18/8.

Dr. Raúl Sequeiros, juez subrogante del Tribunal N.º 1.

-Sigue sorprendiendo que en provincia de Buenos Aires se realicen debates donde los ciudadanos son los encargados de dar el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.

“El tema de los Jurados está en la Constitución hace años. En nuestra provincia es algo nuevo. Hay mucho desconocimiento, por eso la gente al estar con una falta de conocimiento no se siente preparada para ir. Realmente tienen que empezar a meterse, a prepararse, a cumplir con esa función como ciudadano; es un rol civil y hasta político”.

En los dos Juicios por Jurado que se desarrollaron en el TOC1 ¿costó la llegada de los ciudadanos convocados?

-Es preocupante, pero va de la mano con la desinformación. Nunca se ha dado una información correcta de cómo es este tipo de funcionamiento. La formación más latente que tenemos son las películas. El Juicio por Jurado es una garantía para el imputado y para el mismo pueblo. Y no deja de ser una función cívica de suma importancia, que debería tomarse con esa potencialidad.

¿Cómo es la elección?

-Los Jurados son sorteados del Padrón. Nosotros les enviamos las citaciones para que estén al tanto de que tienen que participar de este procedimiento.

¿Cómo fue la respuesta de los ciudadanos al ser convocadospara ser jurados?

-Para el primer Juicio por Jurado, que realizamos en julio, se enviaron más de cien citaciones, pero al no al no venir con resultado positivo, tuvimos que volver a sortear hasta conseguir un número que permitiera completar el jurado. Se llegó a ese número, pero el día del debate – 12/7/22- vinieron 16 o 17. Ahí surgió el problema de la paridad que no estaba dada y se tuvo que resolver a través de la fuerza pública.

Habló de paridad entre hombres o mujeres entre los jurados ¿Quiénes se presentan y quiénes no?

-Mujeres fueron las que más se acercaron. Siempre son las mujeres las que se presentan. Son más responsables.

– ¿Qué cree que debe hacerse para que eso no suceda?

Estamos en un momento en donde las instituciones son muy criticadas y hay tres aristas en las que se debería trabajar: la desinformación, la falta de conocimiento y la falta de ganas de participar. Al combinar las tres, nos encontramos con que el ciudadano no tiene la información en lo que está participando, no le interesa y al no interesarle no participa.

Dentro del Poder Judicial tenemos que, tratar de mandar esa información. Uno de los jueces de Casación está bregando para que en cada Departamental de la provincia de Buenos Aires se abra una oficina de gestión de Juicios por Jurado que se encargue de las citaciones y de la logística.

¿Cómo se preparó el Juicio por jurados desde el TOC 1 de Varela?

Tuve el honor de ser el primer juez técnico a cargo del Juicio por Jurados de este Tribunal. Hay que resaltar que, atrás mío hubo un gran equipo de profesional y humano que dejaron todo para que esto salga bien. Es todo a pulmón. Se hace con todas las formalidades, pero hay mucho a pulmón. Un juicio por jurado se prepara en 3 o 4 meses.