Cómo es el tercer libro de los Internos de la cárcel de Florencio Varela

En un rayo de luz que atraviesa las sombras de la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en Florencio Varela, un grupo de internos desafía las adversidades y rompe las cadenas con un acto de creatividad y humanidad. En el corazón de esta cárcel, lejos del estruendo de la libertad, nace «El Bosque Encantado», el tercer libro infantil gestado por manos ávidas de redención y almas sedientas de transformación.

El proyecto, que lleva por nombre «Pabellones Literarios para la Libertad», es el faro de esperanza impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, bajo la mirada atenta y compasiva de Julio Alak. En una danza de letras y sueños, los reclusos del Pabellón 7 han parido esta obra, que se une a las anteriores joyas literarias: «El pequeño gran basquetbolista» y «Amigos inseparables».

Lo que hace destacar esta presentación es el nacimiento de una experiencia inclusiva: «El Bosque Encantado» no solo se deja leer, sino que también canta en formato audiolibro. Una sinfonía de voces enriquece cada página, accesible a todos aquellos que anhelen sumergirse en su embrujo a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1IpzaHndIPs-bXywJxs6sFgLXe3UaqG7d.

Teresa Ferrari, una de las almas gemelas de este proyecto, relata el inicio de este camino: «Empezamos en 2020 por una invitación del sacerdote Carlos Pont, el Capellán General del SPB. En un principio, no sabíamos exactamente cómo lo íbamos a hacer y cómo lo íbamos a abarcar: empezamos por Zoom en plena pandemia y después empezamos a ir, llevamos poemas, cuentos, algunas fábulas, tomando las fechas patrias, otras veces tomando algún hecho histórico que a ellos les interesaba, y a partir de eso leemos y ellos escriben».

El equipo de hadas literarias que acompaña a los internos cada semana está compuesto por María Inés Chamorro, Patricia Coto, Claudia Guana y Andrea Musumecci, mujeres que han tejido un tapiz de posibilidades en medio de la adversidad.

El libro de los internos de la cárcel de Varela.

El libro paso a paso

Esta iniciativa, orquestada junto al Juez Roberto Conti, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo la guía de la asesora Julia Lescano, y el Departamento de Cultura del SPB, representado por Gabriela Ríos, no solo ilumina el sendero del conocimiento para los internos, sino que también sirve como un lazo irrompible con sus familias.

Teresa añade con emoción: «Muchas de las propuestas vienen de ellos, porque les piden sus hijos o porque ven que sus hijos lo leen y quieren poder ayudarlos, acompañarlos en su recorrido escolar, brindarles la ayuda que tal vez ellos no tuvieron».

Julia Lescano, asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, subraya la trascendencia de este programa: «Pabellones Literarios para la Libertad plantea un nuevo paradigma, el de abrazarse a la lectura y la escritura para mejorar el diálogo y la comunicación, y a través de lo aprendido, generar un cambio en el que la palabra le gane a los usos violentos».

«El Bosque Encantado» se convierte así en una fábula de inclusión y amor familiar, un canto de libertad que resuena en cada página y que invita a todos a sumergirse en su encanto. La magia de la redención y la creatividad ha brotado en el corazón de Florencio Varela, recordándonos que las palabras tienen el poder de romper cualquier cadena.