Cómo es el flamante laboratorio comunal de análisis clínicos

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y el Ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, encabezaron la ceremonia de inauguración del flamante laboratorio municipal de análisis clínicos. El evento tuvo lugar en el establecimiento sanitario comunal de Villa Vatteone, ubicado en la Av. 12 de Octubre Nº363, donde las nuevas instalaciones se erigen como un emblema de progreso y bienestar.

El recorrido por las modernas instalaciones permitió a las autoridades presenciar de primera mano el despliegue de recursos destinados a la digitalización de antecedentes médicos, así como la implementación de equipamiento de vanguardia para llevar a cabo una amplia gama de exámenes clínicos de forma gratuita.

El Mandatario local, Andrés Watson, no escatimó en elogios al destacar que esta empresa conjunta entre el municipio y el gobierno provincial culminó en «la renovación edilicia más la compra de máquinas con recursos municipales, sumado al ingreso de una decena de profesionales con tareas específicas». Además, ponderó la visión política del Gobernador Axel Kicillof, quien respaldó la creación de una red de sanidad en los 135 distritos, permitiendo la adquisición de 30 nuevas computadoras para la historia clínica digital.

Inauguración del laboratorio de análisis clínicos comunal.

Por su parte, el Ministro Kreplak enalteció la planificación estratégica del Intendente Watson y su equipo, quienes concibieron una atención primaria más accesible para la población. Asimismo, subrayó el aumento en la demanda de centros con mayor complejidad, capaces de asumir el control de patologías prevalentes, como enfermedades cardiovasculares o metabólicas, destacando la inversión substancial en infraestructura y tecnología.

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, describió el gobierno distrital como un «organismo rector central», resaltando la importancia de la coordinación entre los distintos niveles del Estado para abordar cuestiones de la vida cotidiana.

Cómo es el moderno edificio del laboratorio de análisis clínicos comunal

En el recién inaugurado sector, se implementó una impresionante gama de tecnología de punta para llevar a cabo análisis de química, serología, hematología y de orina. Estos equipos serán operados por un equipo altamente calificado, conformado por bioquímicos, técnicos, personal auxiliar de laboratorio y administrativos, garantizando así un servicio de excelencia.

Como parte integral de este avance en la atención sanitaria, se anunció la incorporación de una nueva ambulancia, la quinta adquirida por la administración varelense, que próximamente se ubicará en la base SAME de La Capilla, con el objetivo de descentralizar las prestaciones y brindar un servicio ágil y oportuno en un territorio vasto que alberga a 500 mil habitantes.

Ambulancia para La Capílla

El Ministro Kreplak destacó que se respondió al pedido específico del Alcalde al adquirir una Toyota Hilux 4×4 destinada a la región rural, equipada con las herramientas necesarias para garantizar intervenciones de emergencia.

El acto contó con la presencia del secretario de Salud, Rubén Trepichio; el responsable en la cartera de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo; la secretaria de Hacienda, Gisella Primus; el director del Hospital Zonal General de Agudos «Mi Pueblo», César Moreno; y el director Ejecutivo de la Región Sanitaria VI, Luis Parrilla, quienes manifestaron su entusiasmo y apoyo a esta iniciativa que promete transformar la atención sanitaria en Florencio Varela.