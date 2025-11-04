Cómo elegir las zapatillas ideales para mujer según tu estilo de vida

Encontrar las zapatillas mujer perfectas va mucho más allá del diseño o la marca. El calzado adecuado debe adaptarse al tipo de uso, a la forma del pie y a la rutina diaria para ofrecer comodidad, rendimiento y durabilidad. En 2025, la variedad de modelos disponibles permite que cada mujer encuentre la opción que mejor se ajuste a su estilo de vida, ya sea activo, urbano o mixto.

A continuación, repasamos las claves para elegir bien según cada necesidad y algunos consejos útiles para cuidar tus zapatillas por más tiempo.

Zapatillas deportivas para entrenamiento o running

Si buscás un calzado para entrenar, caminar o correr, la prioridad debe estar puesta en el soporte, la amortiguación y la transpirabilidad. Las zapatillas deportivas están diseñadas con tecnologías específicas que ayudan a absorber el impacto, proteger las articulaciones y mejorar el rendimiento físico.

Para running, conviene optar por modelos con suela flexible, refuerzo en el talón y materiales ligeros que favorezcan la ventilación del pie. Si el entrenamiento es más variado (como gimnasio o clases funcionales), buscá zapatillas con base estable y buen agarre, que permitan cambios rápidos de dirección y movimientos laterales sin riesgo de torceduras.

En tiendas online como Coppel hay una amplia selección de marcas reconocidas —como Nike, Adidas o Puma— con opciones accesibles y calidad garantizada.

Zapatillas urbanas para un look casual

Si lo tuyo es la moda urbana o buscás unas zapatillas cómodas para el día a día, hay muchísimas alternativas que combinan diseño y confort. Las zapatillas urbanas están pensadas para complementar tu outfit sin perder funcionalidad.

Los modelos más buscados en 2025 son los de líneas minimalistas, colores neutros (blanco, beige, negro) y suelas livianas, ideales para usar con jeans, vestidos o conjuntos deportivos. También están en auge los diseños tipo slip-on o con plataforma, que suman estilo sin resignar comodidad.

Lo importante es que elijas un modelo versátil, que puedas usar tanto en la oficina como en una salida informal, sin que el pie sufra por el uso prolongado.

Cuidado y mantenimiento para alargar su vida útil

Invertir en buenas zapatillas mujer también implica cuidarlas correctamente. Limpiarlas con regularidad y guardarlas en espacios secos y ventilados puede extender significativamente su vida útil.

Algunos consejos útiles:

No usar lavadora : siempre que sea posible, limpiá a mano con un cepillo suave y detergente neutro.



: siempre que sea posible, limpiá a mano con un cepillo suave y detergente neutro. Secado al aire libre : evitá exponerlas al sol directo o usar secadora, ya que esto puede deformar la suela o alterar los colores.



: evitá exponerlas al sol directo o usar secadora, ya que esto puede deformar la suela o alterar los colores. Rotar el calzado: alternar entre dos pares evita el desgaste prematuro y da tiempo a que cada par se airee.



También podés sumar plantillas ortopédicas o de gel si necesitás mayor soporte o comodidad extra.

Elegir con inteligencia, usar con estilo

Tener el par de zapatillas adecuadas marca la diferencia en tu rutina. Ya sea para entrenar, caminar por la ciudad o armar un look canchero, lo ideal es que el calzado se adapte a vos y no al revés.

