¿Como decorar living con sillones?

La pandemia por coronavirus, y la cuarentena en particular, colocó al living de la casa en el centro de la escena. Si hasta las más reconocidas compañías de danza y escuelas de bailarines de todo el país desarrollaron estrategias creativas para seguir formándose, ensayando y ofreciendo sus obras a través de videos que recorrieron el territorio nacional. Y la mayoría desde esos videos se transmitieron desde ese espacio de las viviendas que pasó a ser más fundamental de lo que era.

Ni que hablar para las familias que ahora descubren el potencial de los sillones de tres cuerpos para decorar el living y estirarse a ver una buena serie. Un lugar altamente acogedor que es una hermosa invitación ideal para que todos los integrantes de la familia encuentren el confort que los acerque aún más en forma emocional.

No solo eso. Si el diseño es moderno, elegante, y con terminaciones de primera calidad que permite una alta durabilidad, además de barato y poder pagarse en cómodas cuotas es el enganche ideal para renovar ese sector de la casa. Parece que el sillón no tiene contradicciones.

El sillón cómodo como en las vacaciones

Quién, alguna vez, no se sentó en esos mullidos y cómodos sillones que suelen usar los hoteles en las salas de recepción para el descanso fuera de la habitación. Y de esos que los utilizaron, cuántos fueron los que no exclamaron: «quiero uno para casa». Pues hay una oportunidad. Y no se puede pasar por alto.

El living como centro del encuentro familiar

Con el aislamiento total que provocó la pandemia en 2020, los espacios domésticos se resignificaron como nunca antes bajo un nuevo prisma que les demandó funcionalidad, orden, luminosidad y versatilidad, transformaciones que marcarán las casas del futuro y que fue tema ineludible en una nueva edición de Casa FOA, la mega muestra de diseño interior, arquitectura y paisajismo.

Es que hay nuevas formas de habitar los espacios que se extienden al home office, las oficinas temporales, los espacios híbridos y de uso flexible, las terrazas y, fundamentalmente, los livings, ambientes únicos para dormir, estar y trabajar.

En reciente exposición de Casa FOA, en lo que refiere a espacios interiores, también apareció una variada oferta que se despliega en 1.500 metros cuadrados, todos sitios con luz natural y vistas a los jardines del propio edificio que proponen ideas innovadoras y conceptos para cada rincón de la casa, con foco en las nuevas necesidades para el habitar que plantea la post pandemia. Y los sillones de tres cuerpos aparecen en casi todas las alternativas.

La arquitecta Diana Reisfeld, habitual expositora en la muestra, presentó esta edición un «Espacio de encuentro» pensado para el disfrute en familia: «un lugar acogedor, en círculo, con sillones, juegos, sillas, una tv y una biblioteca, además de un escritorio que sirve como home office, tan requerido actualmente», describió a Télam.