Cómo comprar por Internet en el exterior en estas fiestas

Aerobox permite compras en cualquier tienda de Estados Unidos, China o Europa . Incluye marcas como Forever21, Zara, Ralph Lauren, Old Navy, Tommy Hilfiger, Burberry o tiendas asiáticas como AliExpress o Alibaba. «Es el Black Friday real», anuncian en sus avisos en la vía pública. No hay trámites de AFIP ni de Aduana, hay garantía de envío y hasta 12 cuotas con todos los medios de pago . Y ofrecen «importar a dólar oficial sin el 65%», por lo que llevaría el cambio a poco más de $ 100 por cada dólar estadounidense.

De acuerdo al informe, los productos de electrónica, artículos de cocina y ropa son los que más se traen desde el exterior a través de plataformas de envío puerta a puerta, los cuales mayormente tienen un costo por debajo de los US$ 50, aspecto que hace que entren dentro de la franquicia libre de impuestos.