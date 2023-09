Cómo colaborar con los Bomberos Voluntarios de Varela

En una apuesta por la solidaridad y el apoyo comunitario, los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela lanzaron una campaña en busca de colaboradores dispuestos a brindar su apoyo económico de forma mensual. Esta iniciativa busca garantizar el mantenimiento y actualización de materiales, unidades e inmuebles esenciales para llevar a cabo su crucial labor.

Bomberos con un costo vital para la seguridad de la comunidad

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

La adquisición y puesta a punto de los elementos necesarios para la mano de obra de los bomberos representa un gasto significativo para la sociedad. En este sentido, la institución destaca la importancia de la difusión de folletos para promover esta campaña, que busca asegurar el acceso a los recursos necesarios para continuar brindando un servicio de excelencia.

¿Sabías cuánto nos cuesta equipar un bombero?

La equipación de un bombero no es una tarea que pueda tomarse a la ligera. Los equipos deben cumplir con rigurosas normativas y certificaciones internacionales, lo que se traduce en un elevado costo de producción. La comercialización y cotización de estos elementos se realiza a precio de dólar, lo que incrementa aún más el monto necesario para su adquisición.

A día de hoy, el equipamiento básico de un bombero asciende a más de 5.000 dólares o su equivalente en pesos, superando el millón de pesos. Esta inversión es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia en el trabajo diario de estos valientes voluntarios.

La ropa de los bomberos, solo una parte del todo

Si bien la ropa es un componente esencial, no es el único requerido para prestar el servicio de los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela. Es por eso que la colaboración de la comunidad se vuelve aún más vital. Cada aporte, por pequeño que sea, contribuye de manera significativa a la continuidad de esta loable labor.

Cómo colaborar

Para aquellos dispuestos a colaborar con la institución, existen diversas formas de hacerlo. Se pueden realizar aportes desde cualquier cuenta bancaria, digital o billetera virtual, garantizando así una transacción rápida y segura. El alias designado para estas contribuciones es: bomberos.fv .

Acá podés colaborar

La comunidad de Florencio Varela se encuentra invitada a sumarse a esta campaña que, sin duda, fortalecerá la capacidad de respuesta de los Bomberos Voluntarios, garantizando así la seguridad y bienestar de toda la comunidad.