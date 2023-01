Cómo Ampliar los Límites de la Diversión Juntos: Guía para Parejas

Si preguntas a alguien que esté en una relación duradera casi siempre recibes la misma respuesta: Al principio, las parejas son inseparables. No se entiende cómo la otra persona es tan perfecta y agradable. Pero luego creces un poco y todo cambia, por mucho que se quiera seguir igual para siempre (y por mucho que lo sigan queriendo), a veces el cambio es inevitable.

Las relaciones son un reto cuando sales con alguien nuevo e intentas averiguar hacia dónde se dirigen, pero una vez superada esa etapa inicial, descubrirás que estar en pareja con alguien es más difícil que cualquier otra cosa que hayas hecho antes, ¡pero también más gratificante!

Respetar los límites personales

Los límites personales son los límites que te pones a ti mismo y es importante conocerlos. Cuando tienes una relación con otra persona, es importante que respetes sus límites personales y no los traspases sin su consentimiento, lo mejor es siempre dejar los límites claro desde el principio.

Un buen ejemplo podría ser que a tu pareja no le guste que te pongas algo que te ha comprado. En este caso, aunque llevar su ropa no es algo que normalmente molestaría a otra persona (como un amigo), como molesta tanto a tu pareja sería una violación de sus límites personales.

También hay muchos otros tipos de límites. Siempre hay que respetar el tiempo del otro, sin pedirle demasiado ni esperar demasiado de él.

Debes intentar no hacer demasiadas preguntas sobre cosas que puedan incomodar a cualquiera de los dos, porque esto podría violar su intimidad y posiblemente hacerles sentir presionados a hacer algo que no quieren sólo porque se sienten obligados a responder a todas esas preguntas antes de seguir adelante juntos en lo que podría convertirse en una situación incómoda más adelante si ambos parejas no están dispuestas a participar en cualquier acción que se intente en un momento dado durante las primeras etapas.

Comunicación

La comunicación es la parte más importante de cualquier relación. No importa lo mucho que quieras a tu pareja, si no puedes comunicarte eficazmente con ella, será difícil que ambos sigáis siendo felices en vuestra relación.

Hay muchos tipos diferentes de comunicación que podemos utilizar con nuestras parejas: comunicación verbal, comunicación no verbal y comunicación escrita (correo electrónico). Verbal es hablar cara a cara o por teléfono; no verbal significa usar gestos como movimientos de la mano; mientras que escrita significa usar letras en lugar de hablar en voz alta. Cada tipo tiene sus ventajas e inconvenientes: ¡todo depende de la situación que más convenga!

Cuando te comuniques con los demás, recuerda que escuchar es tan importante como hablar. A veces, cuando una persona oye algo que no quiere oír de su pareja, se pone a la defensiva, lo que dificulta la escucha, porque en ese momento sólo piensas en enfadarte contigo mismo por haber dicho algo malo, haberle hecho enfadar, etc… Pero si las dos partes escuchan bien, siempre habrá un canal abierto en el que ambas partes podrán oírse claramente sin malentendidos.

Y por último… hablar de temas difíciles no siempre es fácil, pero con el tiempo se hace más fácil una vez que ambas partes se han acostumbrado a hablar de cosas juntos (como las finanzas) en lugar de individualmente (como las facturas). Si más adelante surge algo y una de las partes quiere más información de lo habitual, recomiendo tener conversaciones/reuniones por separado antes de tomar decisiones importantes juntos, como comprar una casa juntos (como fue mi caso).

Honestidad y confianza

Lo más importante que puedes hacer para tener una vida sexual satisfactoria es ser sincero y confiar en tu pareja. Debes saber que la única razón por la que van a compartir cualquier información contigo es si se sienten seguros y cómodos, así que si hay algo en su pasado que pueda resultar embarazoso o vergonzoso, no le obligues a contártelo.

Asegúrate de no ocultar nada que te resulte incómodo, aunque parezca una tontería o no esté relacionado con el sexo: ¡podría ser útil para tu pareja saber esto sobre ti! Si tienes algo especial en el cuerpo (como una lesión), díselo antes de iniciar cualquier actividad física para que puedan tenerlo en cuenta.

Asegúrate de que ambos sabéis lo que os gusta o lo que os apetece sexualmente antes de iniciar cualquier tipo de actividad juntos; de lo contrario, las cosas podrían ponerse incómodas rápidamente cuando a una persona le gusta algo y a la otra no.

El amor es una decisión

El amor verdadero no es un sentimiento, una emoción o una reacción química. No es automático; es algo que eliges hacer por otra persona independientemente de lo que sientas por ella en ese momento.

El amor es un acto de compromiso y sacrificio que implica una elección y una toma de decisiones por tu parte como individuo, no sólo como parte de una pareja.

Nunca dejes de evolucionar

A medida que crece tu relación, es fácil estancarse en la rutina. Es fácil conformarse con lo que funciona y lo que no. No dejes que eso ocurra. La única forma de seguir creciendo juntos es no acomodarse nunca demasiado en el status quo, ni el uno con el otro.

A veces, esta evolución significará probar cosas nuevas que no funcionan; a veces requerirá un verdadero cambio de actitud o enfoque en ti mismo o en tu pareja; a veces requerirá ambas cosas a la vez. Pero sea como sea, sigue evolucionando como individuo y como pareja: prueba siempre algo nuevo. Las mejores relaciones son aquellas en las que ambas personas se sorprenden constantemente por las reacciones o comportamientos de su pareja, lo que significa que algo están haciendo bien.

Encontrar un objetivo común

Una vez que hayáis encontrado vuestro objetivo común, es hora de empezar a trabajar juntos para conseguirlo. Esto puede hacerse de varias maneras:

De arriba abajo. Lo más sencillo es elegir un objetivo que os divierta a los dos y poneros manos a la obra para conseguirlo. Por ejemplo, si a uno de los miembros de la pareja le encanta viajar y al otro cocinar, organizar un itinerario que combine la deliciosa cocina local con nuevos lugares de interés puede ser justo lo que ambos necesitan.

De abajo arriba. Otra opción es elegir las actividades que cada miembro de la pareja disfruta individualmente y partir de ahí; por ejemplo, si a una persona le encanta correr mientras que a la otra le encanta beber cerveza después del trabajo con los amigos cada semana, quizá lo ideal sería unir fuerzas para formar un club de atletismo (y también podría darles a ambos la oportunidad de hacer nuevos amigos).

Las relaciones no son fáciles, pero pueden ser increíblemente gratificantes

Has llegado al final de esta guía y, con suerte, has aprendido algo nuevo. Esperamos que tú y tu pareja estéis de acuerdo sobre el tipo de relación que queréis tener. Y si no es así, espero que sepas que es completamente normal tener una idea diferente de lo que significa estar en una relación que otra persona.

Si algo hemos aprendido de nuestras experiencias con el kink y el poliamor es que las relaciones no son fáciles. Si fueran fáciles, ¡todo el mundo sería feliz! Pero no: la gente discute sobre quién se queda con el último trozo de pizza o cuando alguien cambia de opinión sobre irse de vacaciones; nos peleamos por dinero o por la frecuencia con la que deberíamos visitar a nuestros padres (o quizá incluso si deberíamos visitar a nuestros padres). Discutimos sobre si los gatos son o no mascotas, o sobre quién de los dos debe sacar primero la basura… ¡Todo esto es normal en una relación con otra persona!

Pero si te esfuerzas lo suficiente por tener una mente abierta y comunicarte con sinceridad con el otro, te prometo que las cosas mejorarán con el tiempo; ¡a veces incluso serán divertidas!

Conclusión

Las relaciones no son fáciles, pero pueden ser increíblemente gratificantes. El trabajo que dediques a tu relación dará sus frutos a largo plazo. No existe una fórmula mágica para el éxito, así que no te obsesiones demasiado tratando de averiguar lo que «funciona» o no.

Las relaciones no son fáciles, pero pueden ser increíblemente gratificantes. El trabajo que dediques a tu relación dará sus frutos a largo plazo. No existe una fórmula mágica para el éxito, así que no te obsesiones demasiado tratando de averiguar lo que «funciona» o no.

En lugar de eso, céntrate en ser sincero contigo mismo y con tu pareja sobre lo que os hace felices (e infelices) en cada momento, en evolucionar constantemente como individuos y como pareja, y en encontrar objetivos comunes que mantengan a ambos comprometidos en su relación.