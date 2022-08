Comienza el juicio por el femicidio de Samantha Guabello, la joven asesinada en Berazategui

El cuerpo de la joven de 24 años había sido hallado en avanzado estado de descomposición por su hermano. Alterado porque no le respondía los llamados, había ido a buscarla hasta la vivienda de la calle 17, entre 129 y 130, donde observó desde una ventana que había un cuerpo envuelto en una frazada, alrededor de una enorme charco de sangre.

