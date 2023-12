Claves de la venta de insecticida para un hogar más seguro

Up Next

Interior o exterior . otra clave es especificar si el insecticida es válido para jardín o para hogar, ya que no son iguales, tal como venimos diciendo.

Toxicidad mayor o menor. El insecticida tiene que estar el menor tiempo que se pueda en el ambiente y no debe afectar alimentos. Sin embargo, es necesario atender algunas cuestiones de seguridad sanitaria.

Tipo de insecto . Existen insecticidas para termitas, pulgas, garrapatas, etc. Hay que verificar muy bien la descripción del envase para ver la utilidad de acuerdo al problema a tratar.

Modo de uso. Los insecticidas líquidos en spray son los más aconsejados para uso específico, o sea, si no se tienen plagas en casa pero a veces se hallan cucarachas o polillas, por ejemplo. Los otros en gel o polvo, son ideales para tratar hormigas y más insectos que surgen en cantidad.

Asimismo, la meta no es solo ayudar a los agricultores a conseguir más, sino también a maximizar lo que producen, de forma que compense las necesidades hacia adelante.

Las empresas de protección de cultivos brindan cada vez más soluciones innovadoras. En este sentido, llegan al mercado nuevos ingredientes activos que, si bien cuentan con cada vez más desafíos en el orden de regulaciones, continúan en alza. Aun cuando el proceso no sea sencillo, las firmas siguen invirtiendo impulsadas por un propósito central: resguardar el rendimiento de los cultivos.