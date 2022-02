Citas en línea: ¿es posible encontrar el amor verdadero en línea?

Pero la flecha de Cupido puede alcanzarte en cualquier momento. Las historias de amor que encontrarás a continuación comenzaron en la red social anónima ASKfm. Puede parecer que el anonimato debería ser alarmante durante la cita para conocer a otra persona. Pero en ASKfm , los usuarios se muestran reales, lo que, aparentemente, como un imán, atrae a los demás. El amor aquí no comienza en el amor con la apariencia, sino en los pensamientos y la mente de aquel cuyas publicaciones lees. Tales relaciones tienen más probabilidades de sobrevivir a las crisis de 3 y 7 años.

El 57% de los encuestados admitió que regularmente no están de acuerdo en algo sobre sí mismos en Internet: no indican su nombre real, estado civil, edad, lugar de residencia. Esto te hace pensar seriamente que las citas en línea podrían terminar en una sorpresa desagradable o en un corazón roto.