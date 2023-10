Cientos de estudiantes debaten sobre políticas por la paz en la Escuela Secundaria N° 5 de Ezpeleta

Cientos de estudiantes de nivel secundario de diferentes establecimientos escolares de Quilmes; Bernal y Ezpeleta fueron los protagonistas de jornadas de debate en la Escuela de Educación Secundaria N° 5 “Martín Rico” de Ezpeleta.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Como ya es tradicional se desarrolló el Modelo de Naciones Unidas que se lleva adelante merced al apoyo de la UNQ por medio del programa Levanta La Mano en un trabajo conjunto entre la sede de Río Salado 5150 y la casa de altos estudios.

El Modelo de Naciones Unidas es una escenificación del sistema de relaciones internacionales dentro del ámbito de las Naciones Unidas con su estructura, protocolo y funcionamiento real. Cada participante debe ponerse en el lugar de un/a diplomático/a internacional, de acuerdo al país que deba representar, en sintonía con la política exterior actual que se pone de manifiesto en los foros multilaterales.

A lo largo de las jornadas de trabajo, los grupos de estudiantes abordarán problemáticas globales y potenciarán un punto de vista holístico y crítico que les permita ganar protagonismo en el desarrollo del debate, sin abandonar la pertenencia colectiva. La convivencia en base a la pluralidad y a la diversidad, propicia políticas de reconocimiento en instancias de negociación y consenso, ejercitando diferentes competencias: oratoria, liderazgo, toma y resolución de conflictos por medios pacíficos, entre otras.

Participan en las jornadas que hoy tendrán su cierre la EES 5 -anfitriona-; ES N° 64; ES N° 68; Instituto Pacelli; Instituto Santa Teresita e Instituto Benito González de Bernal.