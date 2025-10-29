Cielo Sky Bar reabre en Halloween: la terraza más alta de La Plata tendrá DJ, tragos temáticos y vistas panorámicas

El rooftop del Hotel Grand Brizo La Plata vuelve este viernes 31 de octubre con una fiesta de Halloween exclusiva. Entrada $35.000 con ponche, tapeo y dulces incluidos. Capacidad limitada para 70 personas. Luego abrirá todos los viernes hasta fin de año

LA PLATA — La terraza más alta de La Plata vuelve a abrir sus puertas. Este viernes 31 de octubre, Cielo Sky Bar reabre con una fiesta de Halloween en el rooftop del Hotel Grand Brizo, con vistas panorámicas al skyline platense.

La propuesta: DJ en vivo, tragos temáticos, ponches especiales y gastronomía con guiños terroríficos. Todo a 19 pisos de altura, con decoración de terror y efectos especiales.

La entrada cuesta $35.000 e incluye una copa de ponche, un tapeo y opciones dulces. Los cupos son limitados: solo 70 personas. Y el evento es exclusivo para mayores de 18 años.

Después de la reapertura, Cielo Sky Bar abrirá todos los viernes de 19 a 23 horas hasta fin de año, posicionándose como el after office más exclusivo de la región.

Halloween en las alturas: «¿Dulce o truco?»

La noche de reapertura tendrá como lema «¿Dulce o truco?» y promete una experiencia inmersiva para celebrar Halloween en uno de los espacios más privilegiados de La Plata.

El evento es organizado en conjunto con La Boutique Whiskería, Grupo Caprile, Celebra Eventos y el bartender Gon Cabado, quienes diseñaron una carta especial de tragos y ponches temáticos para la ocasión.

La propuesta gastronómica incluirá:

Ponches especiales con temática de Halloween

Tapeos salados diseñados para la ocasión

diseñados para la ocasión Opciones dulces con guiños terroríficos

con guiños terroríficos Carta adicional de tragos, cervezas y ponches (venta aparte)

El rooftop estará ambientado con decoración de terror y efectos especiales, invitando a los asistentes a sumarse con su mejor look de Halloween o cosplay.

Vistas panorámicas al skyline de La Plata

Cielo Sky Bar se ubica en la terraza del Hotel Grand Brizo La Plata, ofreciendo vistas privilegiadas de 360 grados al skyline de la ciudad.

Desde el piso 19, los asistentes podrán disfrutar de una perspectiva única de La Plata mientras toman cócteles y escuchan música en vivo.

El espacio fue diseñado para encuentros after office, celebraciones y experiencias gastronómicas con vistas panorámicas, posicionándose como el rooftop más exclusivo de la región.

After office todos los viernes hasta fin de año

Después de la reapertura de Halloween, Cielo Sky Bar abrirá todos los viernes de 19 a 23 horas hasta diciembre.

La propuesta busca ofrecer un lugar ideal para los encuentros luego de la oficina o para tomar un cóctel con increíbles vistas de la ciudad y despedir el año en las alturas.

El formato será similar al de la noche de apertura: música en vivo, carta de tragos especiales, gastronomía de autor y ambientación temática según la fecha.

Entrada $35.000: qué incluye

El valor de la entrada para la noche de Halloween es de $35.000 por persona e incluye:

Ingreso al evento

Una copa de ponche temático

Un tapeo salado

Opciones dulces para disfrutar durante la noche

Quien desee continuar la experiencia podrá acceder a una carta especial de tragos, cervezas y ponches con venta adicional.

El espacio tiene capacidad para 70 personas, con cupos limitados. Las reservas ya están abiertas.

Cómo reservar tu lugar

Para asegurar tu lugar en la reapertura de Cielo Sky Bar, podés reservar por los siguientes canales:

El evento es exclusivo para mayores de 18 años. Se recomienda reservar con anticipación por la capacidad limitada del lugar.

DATOS DEL EVENTO:

Evento: Apertura Cielo Sky Bar | Halloween «¿Dulce o truco?»

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Horario: 19 a 23 horas

Lugar: Rooftop Hotel Grand Brizo La Plata

Entrada: $35.000 (incluye ponche, tapeo y dulces)

Capacidad: 70 personas (cupos limitados)

Edad: +18 años

Reservas: +54 9 2215 70-5535 | [email protected]

La terraza más alta de La Plata vuelve a brillar. Este viernes 31 de octubre, Cielo Sky Bar reabre con una fiesta de Halloween que promete música, tragos temáticos y las mejores vistas de la ciudad. Después, todos los viernes hasta fin de año.

Las alturas platenses tienen nuevo punto de encuentro.