China-South America International Trade Digital Expo: Construyendo un nuevo puente comercial entre China y Sudamérica

La exposición cuenta con numerosas actividades de apoyo: La Semana del Comercio Digital – un evento especial de bienes celebrado para seis industrias clave; China-América del Sur (Colombia) Service Trade Online Show – la discusión y el intercambio del comercio de servicios verdes, como el bajo carbono verde, el ahorro de energía, la protección del medio ambiente, la producción limpia, la energía limpia, el medio ambiente ecológico, etc.

La Exposición Digital de Comercio Internacional China-Sudamérica, organizada por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), se inauguró en línea el 21 de junio(http://chinasouthamericaexpo.matchupexpo.com/en).La exposición está específicamente realizada por la Cámara de Comercio Internacional de China (CCOIC) y Jiangsu United Asia International Exhibition Co., Ltd. El objetivo es promover los intercambios económicos y comerciales entre China y Sudamérica y crear una plataforma eficiente y segura para las empresas chinas y extranjeras.

