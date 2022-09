Centro de Empleados de Comercio de Quilmes celebró a lo grande su día en El Bosque

CECQ con obras que no se detienen

Sobre la situación de las obras sociales Machado dijo que «el Estado tiene una deuda importante. Todo lo que sea tema de salud está dolarizado con ingresos que tenemos las obras sociales y pagos que tenemos que hacer de elementos importados se nos complica. Ya veníamos con un problema que son los monotributistas, un empleado de comercio está pagando alrededor de 10 mil por persona, un monotributista, que es un clase media venido a menos lamentablemente, paga en promedio algo más de 2 mil pesos. Es imposible sostenerlo, pero el Estado no nos ha dado respuesta todavía con los reclamos, pero en algún momento lo va a tener que hacer». El dirigente destacó además el rol de la obras sociales durante la pandemia.

«Mata» resaltó asimismo que «apertura de locales hay, tenemos empresarios que apuestan. Pero hoy quien está bajo el régimen de un convenio colectivo de trabajo no le alcanza, entonces qué pasa: el empresario le pone un 20 o un 30 por ciento más por afuera y le compra la conciencia. acá primero hay que discutir la situación del que está en blanco, que tiene que tener un salario que lo represente en la casa y en el trabajo».

En el mismo sentido se expresó el titular del sindicato en la regional Quilmes, Roberto «Mata» Rodríguez, quien sostuvo que «esto pasa en toda la Argentina. Uno trata de estar siempre con el empleado de comercio, mano a mano. ustedes vieron que la gente nos conoce porque estamos en contacto con ellos, pero no está al alcance el aumento que tendríamos que darle. trabajamos cerca de nuestra gente con el turismo, con los planes, pero hay una cosa que tenemos que aclarar: el salario es la distribución que necesitamos para que la Argentina despegue, esté el gobierno que esté, y venga quien venga».

Promediando la fiesta, los dirigentes gremiales brindaron una conferencia de prensa en la que el titular del gremio en Avellaneda y Lanús sostuvo primero que «la situación de los empleados de comercio es complicada. Ustedes saben que no hay aumento que alcance, la inflación licúa los aumentos que podamos conseguir. Hay gremios que han conseguido aumentos por encima del 100%, pero la inflación es galopante y nos preocupa muchísimo que vaya por ascensor mientras que los salarios van por la escalera».