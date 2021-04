Centro Angelelli resistió casi 40 días acampando en un predio que intentaron usurparles en San Jorge Rural 

Up Next

No vamos a seguir corriendo riesgos en las carpas esperando los tiempos de la justicia, no nos van a derrotar las mafias!!! ¡La Casona es de les pibes!”.

Como organización que lleva casi 28 años construyendo espacios de vida para les niñes, jóvenes mujeres de nuestros barrios, entendemos que nuestrxs pibes no pueden seguir esperando.

“Nuestres pibes no van a seguir esperando: Construiremos un centro recreativo a pesar del negociado inmobiliario” comienza expresando el comunicado enviado por la Red de Organizaciones Monseñor Enrique Angelelli. El mismo surge luego de que el pasado 13 de abril comenzara a circular la información de que habían sido atacados, sus integrantes en un predio de la zona rural de Varela. A continuación el informe que lleva la firma del abogado y referente del Centro Angelelli José Luis Calegari.

