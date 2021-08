Ceci Soler: “Mayra nos plantea atender demandas de los barrios que estuvieron durante muchísimos años postergados”

Up Next

La precandidata a primera concejal del Frente de Todos en Quilmes, Cecilia Soler, habló con “Aquí no ha pasado nada”, espacio radial de Zona Sur Diario . En la charla abordó la gestión municipal de la intendenta Mayra Mendoza y puso en valor el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial para “seguir ampliando derechos”.

Finalmente, inquirida acerca del rol de la oposición en Quilmes en este año y medio, concluyó: “La verdad es que fue un momento muy complejo y se dieron muchísimos debates en el Concejo. Nuestra gestión entendió que era un momento de comunión y de ponernos codo a codo para caminar por la vereda del resguardo de la vida. En ese sentido, creo que la oposición no impidió la gestión, ni los proyectos, ni el horizonte que teníamos planteados desde el principio”.

En ese sentido, acerca de qué cambió en esta gestión respecto a la última de Cambiemos, la precandidata a concejal analizó: “Si podemos pensar en algo que se haya modificado es la perspectiva de hacia dónde debe caminar una gestión. Mayra, desde el día 1 en que asumimos, lo que nos plantea es que podamos gestionar desde la periferia hacia el centro, que podamos atender las necesidades, reclamos y demandas de los barrios que estuvieron durante muchísimos años postergados y que pocas veces fueron agenda de gestión. Eso es lo que rescata siempre Mayra que dijo alguna vez Néstor, no hay proyecto local sin proyecto nacional ni provincial. Tenemos la posibilidad de estar alineados y que las políticas públicas se piensen y estén en comunión desde los tres estamentos del Estado para estas necesidades que fueron siempre relegadas”.

Consultada al comienzo de la nota sobre cómo se prepara el FDT para las PASO en Quilmes, Ceci Soler explicó: “Nos estamos preparando con la misma agenda que venimos llevando desde la gestión. Es una campaña particular porque nos encuentra en un momento complicado que tiene que ver con el aislamiento al que nos convoca la pandemia. Seguimos sosteniendo las mismas convicciones y la misma agenda y estamos caminando lo que venimos realizando desde la gestión municipal”.

Continue Reading

Advertisement