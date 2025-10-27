Cayó «Papá»: ordenan la detención del temido narco peruano que manejaba el triple crimen desde su celda

El fiscal Arribas dio un giro dramático al caso del triple crimen: Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias «Señor Jota», quedó imputado como cerebro de los asesinatos de Lara, Brenda y Morena. Una de las detenidas rompió el silencio y reveló quién daba las órdenes.

BUENOS AIRES — La cárcel tiene paredes, pero no siempre puede contener el poder. Desde una celda en la Alcaldía Cavia de Palermo, un hombre está acusado de comandar una organización narco con puño de hierro. Se lo acusa de torturar por video, sembraba terror entre sus subordinados y, según la Justicia ahora cree, orquestar el triple crimen que conmocionó al país. Su apodo lo dice todo: «Papá». Y hasta ayer, nadie se animaba a señalarlo.

El fiscal Adrián Arribas ordenó este lunes la inmediata detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas (39), conocido en el bajo mundo como «Señor Jota», quien ahora enfrenta una imputación demoledora: ser el autor intelectual del asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, el triple crimen narco de Florencio Varela que mantiene en vilo a la opinión pública desde hace semanas.

El juez Fernando Pinos Guevara dio lugar al pedido fiscal y la investigación dio un vuelco inesperado: el peruano que esperaba su extradición por narcotráfico ahora deberá responder por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y femicidio. Su traslado a Lima quedó congelado.

La presa que rompió el pacto de silencio

El quiebre llegó desde adentro. Una mujer detenida por narcotráfico decidió hablar y su testimonio cayó como una bomba en los tribunales.

Según confirmaron a Infosur fuentes judiciales con acceso directo al expediente, Celeste Guerrero declaró este domingo de elecciones y reveló que los diez detenidos en la causa trabajaban bajo las órdenes directas de Zabaleta Cubas, quien habría comandado el operativo criminal desde su celda en Palermo.

«Todos decían que ‘Papá’ era el reporonga y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes«, declaró ante el fiscal Arribas detenida, Celeste Guerrero, la varelense quien intentó acogerse a la figura de arrepentida —inexistente en el Código Penal para estos delitos— y también señaló a «Señor Jota» como el jefe máximo.

El método era tan brutal como efectivo: videos de castigos circulaban por WhatsApp como advertencia. Nadie cuestionaba. Nadie desobedecía. Y cuando hubo que matar, según la hipótesis fiscal, tampoco nadie se negó.

Once detenidos y una red que no para de crecer

La causa suma arrestos a un ritmo vertiginoso. En las últimas horas cayó Mónica Mujica, esposa de uno de los principales imputados, Víctor Sotacuro. La acusación contra ella es demoledora: habría sabido del plan criminal con anticipación y se deshizo de los celulares de las víctimas para borrar rastros.

Mujica se negó a declarar frente al fiscal Arribas, ejerciendo su derecho constitucional, pero los investigadores aseguran que hay pruebas suficientes para sostener su participación en el encubrimiento.

Con la detención de Zabaleta Cubas y Mujica, ya son 11 los arrestados en el expediente que tiene en vilo a la Justicia federal:

Víctor Sotacuro

Florencia Ibáñez

Matías Ozorio

Magalí Celeste Guerrero

Miguel Ángel Villanueva Silva

Ariel Giménez

Daniela Ibarra

Maximiliano Andrés Parra

Tony Janzen Valverde Victoriano

Mónica Mujica

Joseph Freyser Zabaleta Cubas

La indagatoria clave será este martes

Fuentes judiciales anticiparon a Infosur que este martes, Zabaleta Cubas será indagado formalmente por el fiscal Arribas en los tribunales federales.

La imputación que pesa sobre él incluye «privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa».

En criollo: planificó, ordenó y supervisó el secuestro y asesinato de tres mujeres, entre ellas una menor de edad, con premeditación, crueldad extrema y en un contexto de violencia de género vinculada al narcotráfico.

Si es condenado, enfrenta prisión perpetua.

Un narco con prontuario internacional

«Señor Jota» no es un desconocido para las fuerzas de seguridad. Zabaleta Cubas tiene pedido de captura internacional emitido por Perú, donde es requerido por liderar una organización dedicada al tráfico de drogas con ramificaciones en Argentina, Chile y Bolivia.

Detenido en Buenos Aires en una causa por narcotráfico a gran escala, el peruano aguardaba en la Alcaldía Cavia su extradición cuando la Justicia argentina empezó a atar cabos. Ahora, ese trámite quedó en suspenso: primero deberá responder por el triple crimen que sacudió al país.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que desde su celda, usando celulares clandestinos, Zabaleta Cubas manejaba una red criminal que operaba en libertad. Sus subordinados lo llamaban «Papá». Y como todo padre autoritario, castigaba con severidad. Los videos de torturas no eran solo crueldad: eran pedagogía del terror.

Las víctimas que no se olvidan

Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi fueron secuestradas y asesinadas en un episodio que la Justicia vincula directamente con el narcotráfico. Sus cuerpos fueron hallados en circunstancias que aún se mantienen bajo secreto de sumario, pero que los investigadores describen como «un escenario de extrema violencia».

Una de las víctimas era menor de edad, lo que agrava aún más la carátula y alimenta la indignación social.

El caso expuso las entrañas de una organización criminal que operaba con códigos propios, jerarquías militares y una capacidad de infiltración alarmante. Pero sobre todo, mostró que el poder criminal no necesita estar en la calle para seguir matando.

Las próximas horas serán decisivas. La indagatoria de «Señor Jota» podría abrir nuevas líneas de investigación y sumar más detenidos. Mientras tanto, las familias de Lara, Brenda y Morena esperan que la Justicia avance rápido. Y que esta vez, las rejas sí alcancen para contener al hombre que todos llamaban «Papá».