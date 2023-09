Cayó la «Viuda Negra»: seducción, robo y muerte en Varela

En un operativo meticulosamente planeado, la Comisaría Segunda de Florencio Varela logró desmantelar una banda conocida como la «Viuda Negra», cuyo líder, identificado como Ramona, de 51 años, paraguaya de nacionalidad, se dedicaba a seducir a hombres mayores de edad para despojarlos de sus pertenencias y, en algunos casos, llevarlos a un desenlace fatal.

El modus operandi de la banda consistía en ganarse la confianza de sus víctimas, ofreciéndoles bebidas adulteradas con pastillas, lo que resultaba en un estado de descompensación y posteriormente, en la sustracción de sus pertenencias. Esta peligrosa táctica condujo a un trágico desenlace para varias personas de la tercera edad.

Uno de los casos que dio inicio a la investigación ocurrió el 17 de mayo de 2023, cuando la acusada sedujo un hombrede 68 años, proporcionándole una bebida adulterada que lo dejó inconsciente. Tras el episodio, la víctima fue despojada de sus pertenencias y, a pesar de ser trasladada al UPA 11, falleció tres meses después debido a complicaciones de salud derivadas del incidente. Este lamentable suceso marcó el inicio de la investigación, que revelaron la magnitud de los crímenes perpetrados por esta banda.

La líder de la banda, conocida por su modus operandi como la «Viuda Negra», fue detenida en un operativo que incluyó un allanamiento en su domicilio. Según los informantes, durante la diligencia, se secuestraron varios elementos que habían sido sustraídos a las víctimas, entre los que se encontraron siete relojes de diferentes marcas y modelos, así como cartas de identificación de los perjudicados.

La Dra. Viccio, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 04 de Florencio Varela, avaló la actuación de las autoridades y brindó directivas para avanzar en el caso. Este operativo representa un importante golpe a una banda que había sembrado el terror entre los habitantes de Florencio Varela.