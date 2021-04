Cayeron dos motochorros que metían miedo en Varela

El tercer y cuarto allanamiento pudo también identificar a personas mayores de edad, aunque aparentemente sin relación directa con la causa. No obstante, los informantes señalaron que se secuestraron algunos elementos que podrían tener valor probatorio.

El segundo domicilio allanado se procedió al secuestro de otros elementos que aparecen como importantes para la causa que se tramita en la fiscalía descentralizada de Florencio Varel a, aunque los moradores no quedaron detenidos.

Continue Reading

Advertisement