Caso Paula Martínez: “Ahora que liberen a todos porque son inocentes”

Romina Gómez, esposa de Diego Domínguez; Verónica Godoy, madre de Gonzalo Sandoval; Mercedes López, madre de Gustavo Carbonel; Ramona Coronel, madre de Guillermo Chávez; Aldana Pérez y Araceli Luna, pareja y cuñada de Guillermo Chávez respectivamente, hablaron con este medio a una semana de que un jurado popular declarara «No culpable» a Mauro Nair Gonçalves en el debate desarrollado del 1 al 5 de julio en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Florencio Varela por el Caso Paula Martínez.

“Lo que pasó el viernes en el Tribunal 2 en el juicio por jurado nos da esperanzas como familias, porque se demostró fehacientemente que lo denunciado era mentira”, contaron las mujeres. Acerca del resultado de la pasada semana remarcaron: “Hace ocho años estamos pidiendo justicia. Es la primera vez que ellos -Diego Domínguez, Gustavo Carbonel, Guillermo Chávez y Gonzalo Sandoval- pudieron dar testimonio de lo que pasó esa noche. No les permitieron declarar en el primer juicio. Ellos recién en el juicio de Mauro pudieron declarar y se presentaron pruebas que nos ocultaron en el Tribunal 4 de Quilmes. Allí, encontramos oculta una denuncia de 2011 exactamente igual a la que hizo en 2016, que el fiscal del juicio de 2022 no incorporó. Con el juicio de Mauro se pudo comprobar que lo denunciado nunca existió”.

«Vamos por la libertad de los chicos» acusados por el caso Paula Martínez

Los familiares de Domínguez, Carbonel, Chávez y Sandoval manifiestan: “Con la resolución de Mauro, ahora vamos a seguir luchando para que esto repercuta en lo que es la Corte Suprema, para que vean el daño que le hicieron a los chicos y lo que no pudieron ver o no quisieron ver todo este tiempo”.

“A partir de las 09:00 vamos a marchar desde Casación hasta la Suprema Corte. Queremos exigir la libertad de ellos y la absolución”, refieren las madres y esposas de los cuatro juzgados en 2022 por el TOC 4 de Quilmes. Además, adelantan: “Queremos que lean ambas resoluciones de la justicia. No se puede condenar a una persona sin elementos. En el juicio a Mauro salió a la luz la verdad que no quisieron escuchar. La semana pasada, se comprobó la inocencia de todos ellos, se comprobó todo lo que los pibes y la familia hace ocho años venimos diciendo y que es el relato dicho desde el primer día”.

Clamor de madres

“A mi hijo nunca me lo quisieron escuchar. Mi hijo y los chicos siempre estuvieron a derecho. Esta señora les perjudicó la vida a los cinco, porque se dijeron un montón de cosas y los difamaron sin causa”, dice Ramona Coronel, madre de Guillermo Chávez, y clama: “Quiero la libertad de los cuatro chicos. Exijo y pido como mamá y suplico que, si me tengo que arrodillar, me voy a arrodillar también porque lo que padecimos las madres y los chicos principalmente es fuerte… A la Corte les pido que lea bien los expedientes y el fallo de Mauro”.

Mercedes López, madre de Gustavo Carbonel, expresó: “A los jueces de la Corte les pido que se pongan las pilas y que dejen en libertad a los chicos. Venimos sufriendo un montón por ellos. Y el viernes vamos a ir a la marcha”. En tanto, la tía de uno de los detenidos empleó: “Que la política deje de meterse en la justicia; esta es una causa que está armada desde el juzgado, desde el municipio de Derechos Humanos. Revean la causa, lean todos los expedientes, los chicos son inocentes y los queremos en casa”.

“Soy la mamá de uno de los detenidos. Hace ocho años que lo estoy esperando. Por favor, los chicos son inocentes. A mi hijo lo quiero en mi casa conmigo”, clamó Verónica, madre de Gonzalo, entre lágrimas. “Perdí a mi marido y a mi hija y me quedé muy sola. Lo único que me queda es Gustavo. Estoy muy sola. Por eso quiero la libertad de él y de los chicos… Le pido a los jueces que lean bien la causa y que los cuatro chicos estén afuera porque no tienen nada que ver”.

“Estamos esperando que salga la verdad a la luz y que vayan presos los que realmente tienen que ir presos. Esta familia arruinó muchas familias. Nos hicieron mucho mal. Es algo que a nosotros nos queda marcado de por vida. Acá hay niños que también extrañan a su tío, a su hermano. Somos muchos. Pido a la justicia, Justicia”, contó Araceli, cuñada de Chávez, y la esposa de este, Aldana Pérez, resaltó: “Queremos que se sepa la verdad, que se acabe con las falsas denuncias y que la Corte Suprema por favor sepa leer bien. Que el viernes en el juicio a Mauro Gonçalves se supo la verdad, se supo todo lo que venimos sufriendo hace años. Ahora queremos a los chicos en casa. Queremos la libertad de ellos y absolución ya”.

Por último, Romina Gómez, esposa de Diego Domínguez, aseveró: “Pido lo mismo que las madres y la familia de los chicos, que tomen la causa y que verdaderamente tomen la verdad. Queremos su absolución, su libertad. Acá los estamos esperando. Que dejen de juzgar sin pruebas, de penar sin pruebas y que cuenten la verdad. Hace ocho años estamos pidiendo que nos escuchen. Ocho años. Los queremos en casa”.

Proyecto Inocencia es una ONG que acompaña y analiza fallos de causas falsas. Esta organización tiempo atrás tomó la causa por la que en 2022 el TOC 4 de Quilmes condenó a Domínguez, Carbonel, Chávez y Sandoval como partícipes del abuso sexual con acceso carnal cometido por dos o más personas denunciado por Paula Martínez en diciembre de 2016.

“Nosotros nunca pudimos acceder a la causa completa en el TOC 4, tampoco le daban información a los abogados, por eso me contacté con Proyecto Inocencia y ellos accedieron a acompañarnos”, relata Romina Gómez, esposa de Diego Domínguez. “Días antes del juicio de Mauro nos permitieron entrar en el Tribunal de Quilmes y ver la causa. Allí encontramos en una caja la denuncia que radicó la madre de Paula en la que planteaba que cuando tenía 13 años la habían secuestrado en una camioneta blanca y la habían abusado”, comenta Gómez.

“Para nosotros fue impactante encontrar semejante cosa, porque la madre jamás dijo ni habló de esas pericias que Agüero, que era en ese entonces el juez de esa causa, tampoco hizo nada. El relato de la denuncia de 2011 es exactamente idéntico al que ella narró en diciembre de 2016, en el que culpa a los chicos”, explica la mujer y refiere: “Esa denuncia fue archivada porque la madre de Paula dijo que su hija mentía. A mí me sorprendió porque esa causa estaba bajo el juez Diego Agüero y la UFI 8. Ahí Paula era una criatura que en ese momento estaba pidiendo ayuda y nadie la escuchó”.