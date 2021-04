Caso Micaela Romero: Elevan a juicio la causa de la mujer policía asesinada tras un robo en Quilmes

Tras el hecho, los familiares contaron a la prensa que los delincuentes le sacaron las zapatillas y el celular al joven que acompaña a la víctima y cuando Micaela no quiso entregar su teléfono, la reconocieron como policía y le efectuaron un tiro en el pecho.

“Se trata de una investigación compleja. No vamos a exponer nada porque se trata de una causa en la que están implicados menores de edad, pero todo está listo para que antes de fin de año se pueda tener una condena para los tres procesados”, agregó la funcionaria judicial.

Una fiscal pidió que tres adolescentes vayan a juicio oral acusados de haber asesinado de un balazo a la oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Micaela Romero cuando en agosto pasado, en plena pandemia por el coronavirus, salió a comprar cigarrillos y no quiso entregarle su celular a un grupo de motochorros en un asalto ocurrido en Quilmes, informaron fuentes judiciales.

