Caso Enrique Romero: a 10 años de que fuera asesinado por el policía varelense Isaías Cano su familia pide que termine el “gatillo fácil”

“Cuando ve que lo lastima sin saber que era policía se le tira encima y este le da dos disparos a quemarropa”, indicó Jésica, quien exigió que no haya más casos de “gatillo fácil” y de violencia institucional.

“Es inexplicable la impunidad que llevó a todo esto el ser hijo de quien es, todas las pruebas que siempre tuvimos y así y todo van a pasar dos años y va a salir y nosotros ya no recuperamos más la vida de mi hermano”, expresó Jésica y agregó: “El dolor que queda no se va nunca más”.

“Lo que más bronca da es que si esto hubiese sido al revés, mi hermano hubiera sido automáticamente detenido y hoy tendría prisión perpetua, no habría estado esperando el juicio en la casa ni obtenido todos los beneficios que esta persona logró obtener por ser quien es”, dijo a Télam Jésica Romero.

La hermana de un hombre que durante los festejos por el Día el Amigo hace 10 años fue asesinado a balazos por un policía bonaerense, hijo del entonces jefe Distrital de Florencio Varela que fue condenado por el hecho en 2015 a 11 años de prisión, pidió que terminen los casos de “gatillo fácil” y que no haya más “violencia institucional”.

