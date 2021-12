Caso Cintia Piccirillo: condenaron en juicio abreviado a quien intentó matarla y la abandonó en la puerta del hospital El Cruce

Sin embargo, la mujer volvió en sí y contó todo lo que sucedió al interior del auto. Según sus declaraciones, no era la primera vez que José la amenazaba de muerte o golpeaba.

El agresor dejó a Cintia en el Hospital El Cruce y luego huyó de ahí. Aunque en un principio su estado de salud era grave, la joven evolucionó favorablemente. Estuvo en coma una semana, durante los cuales su familia no tenía certidumbre alguna de que despertaría.

Dentro del mismo siguieron forcejeando, hasta que finalmente José Luis le apuntó al corazón. Cintia no lo permitió y desvió el disparo; sin embargo, recibió el impacto de bala cerca de la nuca, dejándola inconsciente.

Cintia había ido con unos amigos a un boliche de la Avenida Senzabello, y a la salida del lugar, se percataron de la presencia de su exnovio, José Luis Salomón, quien tenía una orden judicial de no acercarse a ella; sin embargo no la respetó. Enfrente de todos los presentes, amenazó y golpeó a Cintia para que subiera a su auto, y a punta de pistola se la llevó.

La Justicia de Quilmes condenó a José Luis Salomon Canales, el sujeto que intentó matar a Cintia Piccirillo, la joven de Florencio Varela a la que luego de golpearla y pegarle un tiro la arrojo en la puerta del Hospital El Cruce, a 13 años de prisión en un juicio abreviado. El proceso estuvo a cargo del Tribunal Oral N° 2 de Florencio Varela y al acuerdo arribaron el fiscal, Marcelo Selier; el particular damnificado, Silvia Grossi y el defensor oficial, Edgardo De Rosso.