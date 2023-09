Caso Altamura: el juicio oral ya tiene fecha

Los jueces del Tribunal Oral N° 3 de Quilmes – Darío Hernández, Julián Busteros y Alejandro Portunato- comenzarán a juzgar del 18 y el 21 de octubre a Darío Dening, acusado del presunto crimen y el robo al departamento de su amigo el abogado Salvador Altamura.

Según fuentes confiables, se espera que los magistrados escuchen a un número cercano a los 300 testigos – entre los de la fiscalía y la defensa- en las tres jornadas programadas en el debate oral que se desarrollará en el edificio de Penales de Av. Irigoyen 475 en Quilmes Centro.

Recordemos que la acusación contra Dening estará en manos del fiscal Andrés Nieva Woodgate, quien presentará según trascendidos “testigos que serán claves para deshilvanarla la investiga el caso iniciado hace más de tres años, mientras regia en el país el ASPO por la pandemia Covid 19.

Postergación del juicio por el caso Altamura

En un principio, el debate oral estaba estipulado a desarrollarse del 18 al 21 de septiembre, pero el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Quilmes, presidido por el juez Rubén Hernández, solicitó pasarlo para octubre, ya que la fecha inicial se superponía con otros debates que estaban fijados.

El caso Salvador Altamura

Salvador Altamura (48) desapareció hace 3 años en Quilmes y el único acusado por el presunto crimen es su mejor amigo, Darío Rubén Dening (51).

De acuerdo con la investigación judicial, Altamura fue visto por última vez junto al acusado la tarde del lunes 13 de julio de 2020, en las inmediaciones de un galpón ubicado en la localidad de Bernal.

Dening está sentado en el sillón de los acusados por el delito de «homicidio criminis causa», más allá de que no ha sido hallado el cuerpo de su amigo Salvador.

Altamura y Dening se conocían del barrio, desde que eran pequeños. En la adolescencia salían juntos y hacían cosas típicas de amigos, como compartir la pasión por las motos.