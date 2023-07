Casamiquela: «Vamos a terminar con los narcos en Varela»

La precandidata a intendenta por Juntos Florencio Varela, Florencia Casamiquela, y la precandidata a senadora provincial por el mismo espacio, Florencia Arietto, se reunieron con vecinos de la localidad de San Juan Bautista, visitaron el Centro de Monitoreo ubicado en Gobernador Costa y compartieron un café con comerciantes de la zona de El Cruce Varela.

En el primer encuentro, las referentes fueron recibidas por Stella, quien las invitó a charlar con otros vecinos sobre los problemas de infraestructura e inseguridad en el distrito.

«Durante la última inundación en el Arroyo Las Piedras, Varela estuvo abandonado. La gente que venía a limpiar era de Quilmes, hablaban con los vecinos del lado de Solano, pero de este lado, con nosotros, nadie vino a hablar», contó Rafaela, una vecina de esa zona, y agregó: «vivo entre la mugre, al lado de una plaza donde los chicos juegan a la pelota cerca de la basura».

En ese sentido, Arietto expresó que «por donde caminás en Varela hay desolación, no hay cloacas, no hay asfalto, no hay seguridad, y la gente se acostumbró a eso, pero tenemos la oportunidad de cambiar».

Casamiquela con Arieto por los barrios de Varela.

Sobre la inseguridad en el distrito, la especialista agregó: «Desde el Senado voy a trabajar para que en cada una de las jurisdicciones de la Tercera Sección Electoral haya un Centro de Tratamiento de Adicciones. Voy a hablar con cada intendente para que me digan qué necesitan para eso».

Por su parte, Casamiquela aseguró que «esto que iniciamos es una pelea de muchos que queremos vivir mejor. Somos un equipo unido, con la decisión política de limpiar Varela y los barrios de la provincia de Buenos Aires de los narcos y las organizaciones criminales».

Más tarde, las referentes recorrieron las instalaciones del Centro de Monitoreo ubicado en la localidad de Gobernador Costa, para conocer el funcionamiento del mismo y dialogar con quienes trabajan en el lugar.

Para cerrar la jornada, se juntaron a tomar un café con comerciantes de El Cruce Varela, donde también recorrieron la zona.