Carta de lectores

Un Florencio Varela mejor, con crecimiento, con integración e igualdad es posible, como dijimos más arriba esta mos para aportar, que nos escuchen y escuchar, pero mejor aun hay que escuchar a los vecinos y estar al lado de ellos buscando salidas a los inconvenientes que se presentan, como Conductores exponernos y no escondernos, y así será posible tener una sociedad más justa.

El Peronismo siempre y por nacimiento fue Frentista y esto significa que no es ni sectario ni excluyente, la verda dera Democracia es aquella donde el Gobierno hace lo que el Pueblo quiere y defiende un solo interés el del Pueblo.

Florencio Varela un Distrito con mucho por hacer y acá estamos para aportar, ayudar como todo militante sabe y debe ejercer porque la POLITICA no solo es el arte de lo posible, sino que es el desarrollo del Bien Común, somos servidores públicos que con un compromiso, compañerismo y Lealtad crearemos los cimientos de una Argentina integrada donde podamos vivir en una verdadera Comunidad Organizada, ese es nuestro fin, el cual se dará solo

El 2023 tenemos que aportar a seguir construyendo una Patria para todos, si caemos nuevamente en un modelo Neoliberal que a decir verdad no es un sistema de solo un sector minoritario de la sociedad, sino que tuvimos la Infiltración y lamentablemente se pergeño a través de nuestro Partido. Los extremos no nos conducen a nada, los serviles a metodologías foráneas nos traerá más pobreza y eso se sentirá en el Pueblo (su único heredero) como lo vimos y sufrimos en carne propia.

Las necesidades son múltiples y Florencio Varela no escapa a esa realidad, por esta situación se hace necesario el compromiso militante para generar respuestas a los variados problemas, canalizarlos y aportar humildemente la visión para así llegar a las soluciones que solicita y se le debe a todos los ciudadanos.