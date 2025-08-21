Capacitaciones para autoridades de mesa en Florencio Varela

El lunes 25 de agosto comenzarán en Florencio Varela las capacitaciones presenciales destinadas a las ciudadanas y los ciudadanos designados como autoridades de mesa para las elecciones provinciales y municipales del próximo 7 de septiembre, en las que se renovarán cargos legislativos.

Las jornadas de formación se desarrollarán en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en las siguientes fechas y horarios:

Lunes 25 de agosto | 10 a 13 hs

Sábado 30 de agosto | 14 a 17 hs

Martes 2 de septiembre | 16 a 19 hs

Viernes 5 de septiembre | 14 a 17 hs

Quienes deseen participar deberán inscribirse en www.capacitacionelectoral.gob.ar, ingresando en la opción “Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires” →“Capacitación Presencial” → “Solicitar turno”. Luego deberán seleccionar “Buenos Aires” para acceder a la oferta de cursos disponibles en cada municipio. También se puede ingresar directamente a través de https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.

Alcance provincial

La propuesta, que se realiza en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, cuenta con la participación de 34 universidades y se extenderá hasta el 5 de septiembre.

Importancia de la formación

La capacitación busca garantizar que las autoridades de mesa estén preparadas para velar por el correcto desarrollo del acto electoral, una de las fases más relevantes en la organización de los comicios.

Si bien estas instancias están orientadas a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el juzgado electoral informó que se repetirán para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).