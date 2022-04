Campaña por el sueño para que Lourdes Suriano vaya al Mundial de Taekwondo

Up Next

Lourdes Suriano, la única mujer con síndrome de Down en alcanzar el nivel de tercera dan de Taekwondo, transcurre sus días entre el trabajo en la empresa Good Food del Parque Industrial La Cantábrica, las artesanías y el entrenamiento. Afina la puntería para representar a la Argentina en el Mundial de la especialidad, que se disputará del 26 al 31 de julio en Holanda. Y el desafío principal es juntar el dinero para poder hacer frente a los pasajes y a la estadía.