«Cambien a la fiscal», el pedido de la tía de una víctima de la Masacre de Varela por el caso Lucas y Lautaro

«Para ella (Mariana Dongiovani) es más fácil dejar pasar el tiempo y archivar, que cambien a la fiscal», dijo en un comentario sobre una nota en las redes sociales de Infosur sobre el caso del brutal crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante, Andrea Juárez, tía de Denise, una de las víctimas fatales de la llamada Masacre de Florencio Varela, donde cuatro chicas fueron baleadas a quemarropa en plena avenida Senzabello.

«Al igual que el caso de mi sobrina, está todo a la vista pero no quiere trabajar», dijo Andrea y resaltó que «no le hagan lo mismo que a mi familia».

Es que Mariana Dongiovani fue una de las fiscales que intervino en la llamada Masacre de Florencio Varela ocurrido el 11 de febrero del 2017 y que todavía está impune. La causa se archivó a unos meses de lo ocurrido con una dudosa teoría sobre un menor que nunca fue aclarado por la fiscal.

“La fiscal está encaprichada, quiero que investigue otra fuerza”, dijo la madre de Lautaro

La madre de Lautaro Morello, el joven que había desaparecido junto a un amigo en el partido de Florencio Varela y fue hallado asesinado y calcinado en Guernica, aseguró , tras una reunión con la fiscal de la causa, que “no se sabe nada”, reclamó que una fuerza de seguridad federal investigue la muerte de su hijo y criticó a la funcionaria judicial por estar “encaprichada” con mantener a la policía bonaerense en la pesquisa.

Se trata de Estefanía Morello, quien confirmó que tuvieron tanto ella como la familia del otro chico aún desaparecido, Lucas Escalante (26), una reunión con la fiscal de Florencio Varela Mariana Dongiovanni.

“Por ahora no se sabe nada”, dijo la madre de Lautaro (18), sobre los avances en la investigación.

Durísimas críticas a la fiscal de la causa de Lucas y Lautaro que es la misma de la Masacre de Varela.

“Yo no quiero hablar más. Si fuera por mí, me mataría ahora. No puedo seguir viviendo con tanto dolor, a mí me sacaron a mi bebé. Y tengo que estar dependiendo de una fiscal que está encaprichada con que la causa la siga la Policía de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

La mujer contó que ella está pidiendo que “aparten a la policía bonaerense porque están implicados”.

“Yo quiero que otra fuerza se haga cargo de la causa. Yo quiero que Policía Federal, Gendarmería u otra fuerza investigue la muerte de mi hijo”, reclamó la mujer, quien comentó que se puso en contacto con la asociación Madres del Dolor y que también tuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“A mí me sacaron a un nene, mi hijo no era un delincuente, no era nada. Era un nene criado con amor. No tengo por qué estar pasando por todo esto”, comentó.

Y agregó: “Lo quemaron como si fuera una basura. ¿No tengo demasiado sufrimiento para que esta maldita fiscal todavía siga empecinada en que la policía bonaerense continúe con la investigación? Yo quiero justicia. Mi hijo no se merecía morir de la forma en que se murió”.