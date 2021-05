BYD completa un millón de autos eléctricos fabricados

BYD Company Ltd. es una de las empresas privadas más grandes de China. Desde su creación en 1995, la compañía desarrolló rápidamente una sólida experiencia en baterías recargables y se convirtió en un incesante defensor del desarrollo sostenible, ampliando con éxito sus soluciones de energía renovable a nivel mundial, con operaciones en más de 50 países. La creación de un ecosistema de energía de cero emisiones, que comprende la generación de energía solar asequible, el almacenamiento confiable de energía y el transporte electrificado de vanguardia, la ha convertido en líder de la industria en los sectores de energía y transporte. BYD cotiza en las bolsas de valores de Hong Kong y Shenzhen. Puede encontrar más información sobre la compañía en http://www.byd.com

“El viaje a un millón de vehículos no sería posible sin el apoyo de los propietarios de automóviles en cada paso del camino”, agregó Wang, y señaló que “BYD reconoce que el ‘sueño verde’ solo se puede lograr de la mano de nuestros clientes”.

“BYD asume la responsabilidad y la misión del desarrollo sostenido de las marcas de vehículos eléctricos de China”, dijo Wang Chuanfu, presidente y fundador de BYD Co., Ltd., y agregó: “De cero a un millón de vehículos, esta es la respuesta de BYD al llamado para la transformación global de la industria automotriz. También establece un punto de referencia en el paso de la industria NEV en China, partiendo de la nada, y el mayor viaje de un país dominado por los automóviles tradicionales, que llegará a convertirse en líder en el campo de la sostenibilidad”.

En 2004, BYD presentó su concept car totalmente eléctrico, el ET, en el Salón del Automóvil de Beijing, marcando el debut de un modelo NEV. Esto fue seguido en 2008 por la presentación oficial del primer NEV híbrido enchufable producido en serie del mundo, el F3 DM.

