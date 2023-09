Bullrich prometió terminar con los piquetes en el Puente Pueyrredón

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, prometió que el Puente Pueyrredón «va a dejar de ser el lugar del piquete» si es elegida presidenta, debido a que lo considera como un «punto especial» en el que ubicará «a las fuerzas federales» para evitar manifestaciones, al participar de un acto en ese acceso a la ciudad de Buenos Aires junto al candidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

«El Puente Pueyrredón va a dejar de ser el lugar del piquete para ser lo que siempre ha sido, un puente que une la ciudad de Avellaneda con ciudad de Buenos Aires», dijo Bullrich desde este acceso.

La candidata indicó que si la coalición gana las elecciones del 22 de octubre, trabajará con «las fuerzas federales» y «con el Gobierno de la Provincia, de la Ciudad y las intendencias para recuperar esta zona».

«Que vuelva a tener resplandor para que todos los ciudadanos que viven en el sur no estén discriminados en su trabajo y que la gente pueda circular con libertad», señaló.

Bullrich argumentó que «el año pasado hubo 9.000 cortes» y que «el corte» se convirtió en «una herramienta cotidiana». Aseguró que en su mandato «esto se acaba».

«Impide que un médico pueda llegar a una visita, un chico que tiene que ir al colegio o una mamá descompuesta, o lo que sea, impide que la gente viva en normalidad», explicó.

Cómo terminará Bullrich con los cortes

Consultada por la prensa sobre cómo terminará con los cortes, la exministra de Seguridad macrista recalcó que no será con «negociación», porque «hace 10 años se vienen negociando».

«Basta de negociación. Se van a evitar con una decisión política de todos los actores que estemos involucrados. Jorge (Macri) va a tener que hacer su parte, (Néstor) Grindetti la suya, y los intendentes, para ayudar que la zona mejore». sostuvo.

Bullrich también indicó que «tomará medidas concretas» contra «los que vengan a los piquetes» y se refirió a la postura de algunos dirigentes sociales que plantean que las manifestaciones en calles sólo se pueden desalojar con una intervención judicial.

«Eso es mentira, eso es no entender lo que es el accionar de una fuerza pública. Infraganti delito, un policía puede actuar de manera inminente sin necesidad de la orden de nadie. Eso es un invento que han hecho para ganar tiempo y que el piquete se mantenga todos los días», resaltó.

Además de Jorge Macri, la candidata estuvo acompañada por el candidato a diputado Cristian Ritondo y por el postulante a intendente de Avellaneda de JxC, Lucas Yacob.

Más temprano, Bullrich cuestionó al postulante presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por sus acercamientos con el dirigente sindical Luis Barrionuevo al señalar que el libertario «tiene adentro» a la casta que afirma querer combatir.

«Si tu secretario de Trabajo o el que te maneje las obras sociales va ser Barrionuevo, la casta la tenés adentro», dijo Bullrich durante una entrevista con radio Rivadavia.

La candidata presidencial apuntó que «el peronismo siempre ha actuado de la misma manera y cuando ve algo que le puede competir lo compra, se le mete adentro».

En este sentido, dijo desconocer si existe un pacto entre el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y el postulante libertario a la Presidencia, aunque aseguró que de parte de Milei existe «una ingenuidad de alguien que no tiene equipos para gobernar la Argentina».

Sobre las propuestas de Milei, Bullrich dijo que «muchas de ellas se han metido en el cajón» y atacó la dolarización propuesta por el libertario al decir que «es una obviedad que no se puede dolarizar sin dólares, y por eso nosotros proponemos el bimonetarismo».

Sobre el postulante de LLA afirmó asimismo que es «es una persona que está muy sola, que no tiene la cantidad de personas, ni equipos, ni gobernadores, ni diputados para asentar a un Gobierno», y agregó que Milei «es puesto en ese lugar de centralidad por el peronismo porque perciben que es algo débil que les permite volver al poder».

Al justificar el voto en contra de Juntos por el Cambio en el Congreso nacional a los cambios al impuesto a las Ganancias, que obtuvo media sanción en Diputados, Bullrich dijo que «si bajás los impuestos tenés que bajar gastos; ahora si bajas impuestos y no bajás gastos, se lo trasladás a los argentinos en el impuesto inflacionario».