Brutal golpiza a joven de Varela en boliche de Quilmes

Un grave hecho ocurripo en el boliche «Diversión» ubicado en Quilmes, donde un joven de 23 años recibió una brutal golpiza en la cara y el cráneo por los guardias de seguridad del establecimiento. La víctima, identificada como Agustín Lantelme, fue trasladada de urgencia a un hospital local, mientras que su familia presentó una denuncia policial.

Según relató Agustín, quien reside en Florencio Varela, esta fue su primera visita al boliche debido a la insistencia de sus amigos, a pesar de sus reservas debido a los rumores de violencia en el lugar. El incidente ocurrió el pasado domingo, mientras se encontraba en el área VIP del establecimiento. Al bajar las escaleras, accidentalmente dejó caer una copa sobre el pie de uno de los patovicas, lo que desencadenó una reacción violenta por parte de los mismos.

Agustín Lantelme, joven de Florencio Varela, víctima de brutal golpiza en Quilmes.

«Me golpeon en la cara, acusándome de agredir a la gente, y luego varios de ellos me sujetaron de los brazos, me forzaron la cabeza hacia abajo y me golpearon repetidamente», relató Agustín, quien padeció dolores intensos y dificultades para hablar como consecuencia de la agresión. Fue internado durante un día y medio en el Hospital subzonal Materno Infantil de Quilmes.

El joven también contó que recibió numerosos mensajes de personas que aseguraron haber pasado por situaciones similares, siendo conducidas a una habitación apartada donde fueron golpeadas. Agustín considera que tuvo suerte de contar con un amigo que intercedió por él hasta que finalmente fue expulsado a la calle.

Daniel Lantelme, padre de Agustín, presentó la denuncia policial en la comisaría novena de Quilmes y expresó su deseo de que se haga justicia. «Queremos que identifiquen a quienes agredieron a mi hijo y los saquen de ese boliche», declaró en una entrevista con Télam.

Agustín, tras ser dado de alta, espera una consulta médica para determinar si requiere cirugía maxilofacial. Además, se espera que brinde su testimonio sobre lo sucedido tanto en la comisaría local como en la fiscalía, con el objetivo de avanzar en la investigación y encontrar a los responsables de esta agresión.