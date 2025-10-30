Brutal golpiza a hombre con discapacidad en Villa Esther: su propio hermano lo atacó sin piedad

Vecinos filmaron el dramático episodio de violencia familiar en Florencio Varela y llamaron al 911. El agresor, aparentemente bajo efectos de sustancias, golpeó sin compasión a su hermano en situación de vulnerabilidad.

FLORENCIO VARELA / VILLA ESTHER — Imágenes de extrema violencia sacuden a Villa Esther, en Florencio Varela. Un hombre con discapacidad fue brutalmente golpeado por su propio hermano en plena calle, en un episodio que quedó registrado en video y que llegó a la redacción de InfoSur a través de vecinos indignados por la situación.

El hecho ocurrió en calle Sucre entre La Meca y Kabul, en el corazón de Villa Esther, donde el agresor —quien según testigos se encontraría bajo los efectos de sustancias— atacó sin compasión a su hermano, una persona con discapacidad que quedó en total estado de indefensión ante la brutalidad del ataque.

Video dramático: la golpiza que no se detiene

Las imágenes que llegaron a InfoSur son desgarradoras. En el video se puede ver cómo el agresor propina golpes de puño reiterados sobre el cuerpo y la cabeza de la víctima, quien no puede defenderse y cae al piso mientras recibe más impactos.

La escena, registrada por vecinos desde sus casas, muestra la total desprotección de la víctima frente a la furia descontrolada del agresor. Los gritos de testigos que intentan frenar la golpiza se escuchan de fondo, pero el atacante no detiene su accionar.

La condición de discapacidad de la víctima agrava aún más la situación, convirtiendo el hecho en un caso de extrema violencia contra una persona en situación de vulnerabilidad, lo que podría implicar un agravante penal significativo.

Alarma vecinal: llamado al 911

Ante la gravedad de la situación, varios vecinos de la zona alertaron inmediatamente al 911 pidiendo una respuesta urgente de las fuerzas de seguridad. La intervención policial se hizo necesaria para frenar el ataque y proteger a la víctima de mayores daños.

Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, el agresor sería consumidor habitual de sustancias y tendría antecedentes de conductas violentas en el barrio. Los vecinos manifestaron su preocupación por la convivencia forzada entre ambos hermanos, advirtiendo que situaciones similares ya habrían ocurrido en el pasado sin que mediara ninguna intervención institucional efectiva.

«No es la primera vez que pasa. Vive así, golpeándolo. Es terrible lo que tiene que vivir ese pobre hombre», expresó una vecina bajo condición de anonimato, por temor a represalias del agresor.

Violencia familiar + discapacidad: doble vulnerabilidad

El caso expone una problemática compleja que cruza violencia intrafamiliar, consumo problemático de sustancias y falta de contención institucional para personas con discapacidad en situación de riesgo.

La víctima, por su condición de discapacidad, se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad: por un lado, la imposibilidad de defenderse físicamente; por otro, la probable dependencia económica y afectiva respecto de su grupo familiar, lo que dificulta denunciar o escapar del círculo de violencia.

Este tipo de casos requiere una intervención integral que excede la respuesta policial puntual. Se necesita la actuación coordinada de:

Fiscalía especializada en violencia familiar y de género

en violencia familiar y de género Servicios sociales para evaluar la situación habitacional y vincular

para evaluar la situación habitacional y vincular Salud mental tanto para la víctima como para el agresor (en caso de consumo problemático)

tanto para la víctima como para el agresor (en caso de consumo problemático) Organismo de protección de personas con discapacidad para garantizar medidas de resguardo

¿Qué dice la ley sobre violencia hacia personas con discapacidad?

El Código Penal argentino contempla agravantes específicos cuando las víctimas de violencia son personas con discapacidad. El artículo 80 inciso 11 establece penas más severas cuando el homicidio se comete «a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género» y cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad por su condición de discapacidad.

Aunque en este caso no se habla de homicidio, las lesiones graves a personas con discapacidad también están contempladas como agravantes en el artículo 92 del Código Penal, pudiendo aumentar las penas de prisión de manera considerable.

Además, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (con rango constitucional en Argentina) obligan al Estado a tomar medidas inmediatas de protección.

Pedido de intervención urgente

Desde la redacción de InfoSur, y en línea con el pedido de los vecinos que hicieron llegar el material, se solicita la intervención urgente de las autoridades para garantizar la seguridad de la víctima y evitar que esta situación de violencia sistemática continúe.

Es fundamental que:

La Fiscalía intervenga de oficio

Se evalúe una medida de exclusión del hogar para el agresor

Se brinde contención y asistencia inmediata a la víctima

Se realice un abordaje de salud mental para ambas partes

Se garantice un espacio habitacional seguro para la persona con discapacidad

La violencia que nadie quiere ver

Este video incomoda, duele, indigna. Pero es necesario que se vea. No para alimentar el morbo, sino para visibilizar una realidad que ocurre puertas adentro en miles de hogares: la violencia hacia personas con discapacidad ejercida por sus propios familiares, muchas veces oculta, naturalizada, silenciada.

«Publicamos el video», decíamos al inicio de esta nota. Lo hacemos porque la visibilización es el primer paso para la protección. Porque mientras estas situaciones queden en la intimidad del hogar, las víctimas seguirán desprotegidas. Porque la comunidad tiene derecho a saber qué está pasando en su barrio y exigir respuestas del Estado.

Villa Esther, Florencio Varela, calle Sucre entre La Meca y Kabul. Un hombre con discapacidad es golpeado por su hermano. Los vecinos filman, llaman al 911, se indignan. Pero mañana, ¿quién protege a esa víctima? ¿Quién garantiza que no vuelva a pasar?

Esas son las preguntas que las autoridades deben responder. Urgente.

INFORMACIÓN DEL CASO

Lugar: Calle Sucre entre La Meca y Kabul, Villa Esther, Florencio Varela

Víctima: Hombre con discapacidad (identidad reservada)

Agresor: Hermano de la víctima, aparentemente bajo efectos de sustancias

Hecho: Golpiza brutal en la vía pública

Denuncia: Vecinos llamaron al 911

Material: Video filmado por testigos (publicado por InfoSur)

Estado de la investigación: Sin información oficial hasta el momento

Intervención judicial: Se desconoce si hay actuación fiscal

SI ESTÁS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O CONOCÉS UN CASO

Línea 144 (violencia de género y familiar – 24hs)

Línea 102 (derechos de niñas, niños y adolescentes)

Línea 911 (emergencias)



Si sos testigo de violencia hacia personas con discapacidad, DENUNCIÁ. Tu llamado puede salvar una vida.

VIDEO: ADVERTENCIA DE CONTENIDO SENSIBLE

El video publicado contiene imágenes de violencia explícita que pueden resultar perturbadoras.

Razones de la publicación:

Visibilizar violencia hacia personas con discapacidad

Instar a intervención urgente de autoridades

Documentar un caso de violencia familiar grave

Permitir identificación para actuación judicial

No recomendado para: