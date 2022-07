Brutal ataque homofóbico en un allanamiento trucho

Pareja varelense denuncia robo, plantación de pruebas falsas, golpes y ataque homofóbico por parte de la policía. Los hicieron desnudarse delante de los efectivos policiales.

José y Matías nunca se imaginaron ser víctimas de vejámenes, apremios ilegales, humillaciones y homofobia en pleno Siglo XXI. Pero lo sufrieron. El brutal ataque, según denunciaron, ocurrió el pasado 11 de junio cuando se encontraban dialogando en la puerta de la casa de una amiga en el barrio Chacabuco de Florencio Varela.

“Me apuntaron con el arma en la cabeza diciéndome que iba a ser el próximo, a mi pareja le dieron un culatazo en la cabeza y a nuestra amiga vimos como la manoseaban. No fue un allanamiento porque en ningún momento se identificaron como policías, ni presentaron la orden. Nos dijeron cosas muy desagradables por nuestra condición y nos robaron” denunciaron.

La pareja vivió una pesadilla en la tarde del 11 de junio cuando se encontraban estacionados en su auto charlando con su amiga Patricia, que se encontraba en la vereda de su vivienda en calle Falucho de Varela Centro. “Eran pasadas las seis de la tarde y estábamos charlando con ella y de repente frenó un auto y aparecieron personas armadas” contó José que aclaró “pensé que eran ladrones que venían por el auto, pero después de todo lo que hicieron no dimos cuenta que eran policías”.

Apremios ilegales y sin orden de allanamiento

Juan comentó que mientras lo sacaban de su auto, “Uno de estos individuos me gritaba que iba a ser el próximo apuntándome con el arma en la cabeza… la situación me shockeó y me esposaron”.

Matías que demoró en salir del rodado recibió, sin mediar palabra, un golpe en su cabeza. “De la nada uno me saca a la fuerza del auto y me pega un culatazo en el oído y me tiró al suelo. Vi como a nuestra amiga la manoseaban, mientras pedía a sus vecinos a los gritos que llamen a la policía”.

Violencia, robo y ataque homofóbico

En la denuncia que radicaron primero en una Delegación policial y que ratificaron este 27 de junio ante la fiscal Dra. Dongiovanni, consta que ambos fueron ingresados a un patio interno de la vivienda y allí fueron agraviados por su condición de pareja. “Me preguntaban si me gustaban los hombres y las mujeres. Y otras cosas horribles” narró José. También, Matías dijo haber sido víctima de agravios por parte de los policías que intervinieron indebidamente: “Nos tenían sentados y esposados y todo el tiempo se dirigían hacia nosotros de forma despectiva por nuestra sexualidad, siempre con una postura homófona”.

Los jóvenes – José se desempeña como peluquero y Matías en un trabajo de seguridad- contaron que “sabíamos que no nos iban a encontrar nada malo, porque somos personas de bien. Trabajamos legalmente y nos manejamos bien en nuestra vida. Pero nos trataron como delincuentes en todo momento… nos amenazaron que si no respondíamos a lo que nos decían nos iban a colocar algo en el auto” contaron.

“Antes de que nos saquen del auto uno de ellos me mostró una bolsa blanca y me dijo que si no hacia lo que decían nos iban a poner eso…” recordó José.

Vejaciones y robo

En la vivienda sin testigo, José, Matías y el padre de Patricia fueron revisados por los efectivos que realizaron el procedimiento, pero el trato a Matías y a José no fue igual que al hombre mayor. “Al papá de nuestra amiga lo palparon por arriba, pero a Matías y a mí nos llevaron y nos hicieron desnudar completamente. Sé que eso no se hace y lo hicieron para humillarnos en un acto más de homofobia” denunció José.

Al ser consultado Matías, también aseveró haber sido maltratado y que “me hizo quedarme desnudo delante de ellos para ver que no teníamos nada. Fue una situación de atropello. Y vamos a denunciar esta actitud de los policías en el INADI”.

Tras haberlos hecho desnudar y nos encontrar nada en su contra, quienes realizaron el allanamiento en la casa de Falucho en Varela Centro, los hicieron firmar un acta a Matías y a José, la cual contaron que no pudieron leer bien. “Les pregunté qué era y el que estaba a cargo dijo que no era nada. Que estábamos limpios que nos fuéramos a nuestra casa. Todo esto después de 4 hs de golpes, vejámenes y agravios a nuestra persona” relataron los damnificados.

Sin saber el porqué los trataron así, José y Matías volvieron a su camioneta, que estaba estacionada en la puerta de la casa de Patricia y vieron como habían roto varias zonas internas de esta, les habían revuelto y robado indumentarias que se encontraban en los bolsos dentro del rodado y también les faltaba dinero en efectivo. “Tenía una suma cercana a 30 mil pesos dentro de uno de los bolsos con mis documentos , títulos y ropas y estaba todo revuelto y sin el dinero. Nos lo robaron como las cosas” denunció Matías.

El procedimiento que atropelló sus derechos

Según pudieron reconstruir Matías y José, el allanamiento que se realizó pasadas las 18 hs del 11 de junio en la calle Falucho de Varela habría sido ordenado por la UFI 1 local y desarrollado por personal de la DDI Quilmes con personal de la Comisaria sexta de Ezpeleta.

“Lo que sabemos lo sabemos porque después de lo que pasó se llevaron a nuestra amiga y nosotros recorrimos la comisaria de Bernal, de Quilmes hasta que la encontramos en la Sexta de Ezpeleta… A ella no le informaron nunca porqué la tienen detenida y tampoco la indagaron aun” aseveró José y remarcó “sabemos que había personal de la Comisaria Sexta de Ezpeleta entre los que nos vejaron y denigraron homofóbicamente porque cuando fuimos a preguntar si estaba nuestra amiga ahí. Vimos a uno de los que nos maltrató en ese allanamiento indebido”.

Miedo y preocupados por lo que les puede pasar

José y Matías decidieron hacer público el caso ya que resuena en sus mentes la actitud violenta de los uniformados. “El que me apuntó con el arma en la cabeza, me dijo que era el próximo… y por eso quermes que se sepa lo que nos hicieron” dijo José.

Matías en tanto recordó “Cuando fuimos a la Comisaria de Ezpeleta uno de los policías se me paró en frente me miró a los ojos y lo reconocí… luego lo vi en actitud sospechosa y lo seguí… Se fue con otro policía, filmaron nuestra camioneta y entraron a la camioneta hablando por teléfono con alguien”. “Saben que actuaron mal y queremos que las autoridades del Ministerio de Seguridad actúen y también del INADI” sentenció.

Denuncia ante el INADI

Luego de realizar la ampliación y ratificar la denuncia el lunes último ante la Fiscalía 2 local a cargo de la Dra Dongiovanni, la pareja victima de los golpes, robo y vejaciones espera una rápida investigación por parte del Ministerio Publico Fiscal, y que se esclarezca quién y por qué se ordenó el allanamiento en el domicilio de su amiga Patricia, ya que aun Matías y José desconocen por qué se llevaron detenida a su amiga, y dudan de que se hayan encontrado elementos en su contra.

Además remarcaron que irán a Asuntos Internos de la Policía para denunciar el accionar policial y que radicaran una presentación en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, para que organismo nacional interceda ante el ataque homófono que sufrieron.

Matías y José son patrocinados por el Dr. Guillermo Dieguez, quien aseveró que el caso es muy grave y que irá hasta las últimas consecuencias con quienes llevaron adelante el procedimiento del 11 de junio y plantaron droga en allanamiento, robaron , lesionaron, torturaron y sometieron a vejaciones a sus clientes.