«Brown Cambia Cuadra a Cuadra», una campaña con pala en mano

Bajo el lema, «Brown Cambia Cuadra a Cuadra», un grupo de jóvenes entusiastas comandados por Mariano Reyes, realizó una mañana de trabajo en el Barrio El Encuentro, embelleciendo los frentes del vecindario, con corte de césped y pintada de cordones. Se trata, según se informó, del puntapié inicial de una serie de jornadas en la que se buscarán generar participación vecinal a través de labores que tiendan a mejoras en la vía pública.

Lejos del recetario político básico, que mediante la dialéctica va a la captura del voto vecinal, una decena de jóvenes militantes de UNO (Una Nueva Oportunidad) enarboló una contracultura política, desarrollando tareas concretas y contando con la participación de los vecinos.

la campaña en Almirante Brown.

Mariano Reyes, referente de UNO en Almirante Brown, y parte del equipo de trabajo de la concejal Agustina Serrano, mantuvieron un acercamiento con los vecinos, brocha mediante –ya que ellos también participaron de la tarea de pintada de cordones-, de quienes recogieron innumerables inquietudes relacionadas con el estado de la vía pública, la seguridad, la educación y la salud.

Al respecto de esta llegada hacia los vecinos, Reyes consideró que “la iniciativa se encendió en un desayuno con voluntarios en una charla política. Todos coincidimos que realmente queremos un cambio para nuestro municipio; no creemos en la política que se sirve de los reclamos de los vecinos en épocas electorales ni tampoco creemos que sea un verdadero cambio continuar apostando a ciertos referentes políticos que están cada 2 años o 4 cambiando de lugar solo con el cometido de tener un puesto y realmente la voluntad de ayudar al vecino no es cierta. Por eso mismo, la misión de Brown Cambia Cuadra a Cuadra viene a cumplír el cometido que nosotros los políticos o aquellos que tenemos aspiraciones salgamos a poner el cuerpo y no solo quedar en que los vecinos nos apoyen con el voto, sino involucrarnos en lo que viven día a día”.

Veredas limpias en Almirante Brown.

En relación a la limpieza de la cuadra, Reyes sostuvo que “fue una hermosa excusa para salir a escuchar, aprender y sobre todas las cosas, dar o tener un gesto con nuestros barrios. Pintar postes, un cordón, destapar una cuneta, todo es para que el lugar quede mejor de lo que lo encontramos. Yo les hago la pregunta, ¿se imaginan si este grupo de jóvenes y dirigentes llevaran adelante áreas importantes dentro de nuestro municipio, el bien y cambio que generarian para el resto? Brown Cambia es la iniciativa de una nueva generación política en nuestro municipio”.

Luego de la productiva mañana, los vecinos vieron con beneplácito la movida, y estuvieron al pendiente para asistir a los chicos con un refresco o un protector solar, dado el calor reinante. “La cuadra quedó hermosa”, comentó Zunilda, una de las vecinas, y agregó que “los vecinos siempre vamos a estar para acompañar, tratándose de un bien para el barrio”.

“Brown Cambia Cuadra a Cuadra” se basa en la participación vecinal mediante estas jornadas de trabajo, por lo que invita a los barrios a participar de la misma. Quienes estén interesados, deberán comunicarse al 11-3464-3301.