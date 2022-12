Bronca en el centro de Varela: ya van dos días sin luz

Un decena de vecinos de Florencio Varela soportan las altas temperaturas sin luz, lo que convierte a la jornada en una verdadera pesadilla.

Se trata de un sector del barrio Centro, en las calles Alem entre Alberdi y Brow, quienes se encuentran sin suministro eléctrico en la mayoría de los casos, aunque algunos tienen una muy baja presión lo que hace imposible prender algún artefacto para refrescarse.

«Es una vergüenza, no podemos prender ni el ventilador, estamos sin heladera y no tenemos agua porque no funciona la bomba», dijo una vecina en las redes sociales de Infosur.

En tanto, otra de las vecinas de la zona señaló que directamente se encuentra sin servicio de energía eléctrica y remarcó que la empresa EDESUR no responde los reclamos telefónicos.

La falta del suministro viene ocurriendo desde este jueves a la mañana y prosigo durante la tarde del viernes sin que se tenga esperanza de que la cuadrilla se acerque a la zona.

«Son dos fases, una está totalmente sin luz y la otra tiene pero es muy baja la tensión, no prende nada», dijeron los vecinos.