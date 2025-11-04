Bosques Norte bajo el barro, los vecinos piden auxilio

El barro cubre cada calle de Bosques Norte, y lo que alguna vez fue tránsito cotidiano se convirtió en un desafío diario para las familias del barrio. Entre pozos, asfalto roto y obras a medio hacer, los vecinos aseguran que hoy viven atrapados en un escenario que describen como “un pantano urbano en Florencio Varela”.

Durante los últimos meses, los trabajos hidráulicos y de pavimentación quedaron inconclusos, y las calles de tierra, antes transitables, hoy son casi imposibles de recorrer. Marta González, vecina de Alta Gracia, resumió el sentimiento colectivo:

“Tenemos calles de tierra que antes podíamos transitar. Ahora nos vemos imposibilitados porque nos destruyeron el barrio. No nos dejaron ni los asfaltos. Somos un barrio humilde que nunca reclama, pero ahora nos cansamos”.

La crítica se multiplica cuando se mencionan los hechos concretos: la última lluvia convirtió la calle Alta Gracia en un lodazal, dejando encajado a un camión recolector de residuos. El hormigón recién colocado se hundió. Miriam González, vecina de toda la vida, señaló:

“Con la última lluvia esto fue un desastre. Antes teníamos asfalto para salir hacia avenida Bosques; ahora la única salida está destrozada”.

Según los vecinos, la obra inconclusa destruyó hasta el 80% de los asfaltos existentes, afectando calles como Crámer, San Antonio, Santa Teresita y Juan B. Justo. Aldo Peralta, residente de Crámer y Aconquija, relató indignado:

“Nosotros ponemos cascotes para que entre una ambulancia o un remis, y vinieron con las máquinas y nos dejaron la calle rota, con pozos abiertos. Esto no se puede permitir”.

Entre la resignación y la bronca, los habitantes de Bosques Norte dicen haber agotado todas las vías de reclamo. Recibieron obras parciales —algunas calles con material químico, luminarias o redes de agua—, pero ahora ni siquiera pueden salir de sus casas cuando llueve. Viviana Mansilla, de San Antonio y Alta Gracia, fue tajante:

“Dejaron una obra habilitada para transitar, pero el camión de residuos se quedó encajado. Estamos viviendo en un pantano y ni decir si pasa una desgracia. Hoy no tenemos ningún asfalto en el barrio”.

El panorama de Bosques Norte, Florencio Varela, es el de un barrio atrapado entre el barro y la burocracia. Los vecinos aseguran que el Estado municipal y provincial brillan por su ausencia, y que la desigualdad entre los barrios céntricos y los periféricos sigue marcando la agenda local.

Como resumen del sentir general, Marta González cerró la conversación con una frase que resume el hartazgo colectivo: