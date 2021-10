«Born For Aesthetics», los Doric 20 y 60 brillan en la Middle East Dubai International E-cigarette Exhibition

VOOPOO Official Website: https://www.voopoo.com/

El Doric 20 adopta una tecnología innovadora basada en la plataforma ITO, que no sólo aumenta el área de atomización dentro de la bobina, sino que también aumenta la velocidad de calentamiento. La combinación de rendimiento y velocidad proporciona a los usuarios una experiencia de sabor potente como no se ha experimentado antes. El innovador diseño anticondensación y antifugas de aceite ha mejorado los puntos conflictivos de la experiencia normal del producto. En cuanto a la duración de la batería, el Doric 20 estará equipado con carga rápida Tipo-C de 1,5A, y el dispositivo terminará de cargarse en 1 hora, lo que puede permitir fácilmente un día completo de uso para los vapers. Como el Doric 20 utiliza una tecnología de salida de energía estable, garantizará una experiencia de sabor consistente desde el primer hasta el último sorbo, independientemente del nivel de potencia.

En particular, el Doric 20 tiene un diámetro de 19 mm, un diseño de cuerpo extremadamente delgado, y su textura totalmente metálica se siente perfecta al tacto, sin dejar de ser extremadamente ligero de llevar. Los consumidores pueden elegir entre cinco fabulosos colores: gris espacial, oro pálido, verde oliva, azul hielo y oro rosa.

Lo que más impresiona de la serie Doric es su elegante diseño. Inspirados en los misteriosos pilares del Panteón de la antigua Roma, los DORIC 20 y 60 ofrecen a los consumidores una experiencia sensorial reducida, pero no simple. Mediante el uso de una innovadora y delgada tecnología de cuerpo de aluminio, los DORIC 20 & 60 no sólo tienen un agarre cómodo, sino que también crean una experiencia elegante y artística.

Born for Aesthetics, diseño minimalista + forma compacta

