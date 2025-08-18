Bondarenko: “El 99,9% de la Policía Bonaerense es violeta”

El excomisario y primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko, realizó explosivas declaraciones al asegurar que el “99,9 % de la Policía Bonaerense es violeta”, en referencia al color partidario libertario.

Bondarenko, que buscará una banca en la Legislatura bonaerense, cuestionó al peronismo por lo que definió como el “aparato” que garantiza su hegemonía en el conurbano. “Siempre se habla del aparato de los barones del conurbano. Son esos ‘orcos come asfalto’, los intendentes, que solo se preocupan por su propia ingeniería electoral, nunca por la seguridad de los vecinos”, afirmó en diálogo con Infobae.

En ese sentido, acusó directamente a los jefes comunales de manipular los comicios:

“El día de las elecciones le ponen un remís al vecino, le dan la boleta, lo llevan a votar y hasta le exigen que saque una foto de su voto. Cuando faltan presidentes de mesa, ponen a su gente y si uno no pone un fiscal propio, esa mesa da cero votos”.

El candidato libertario fue más allá y denunció la existencia de fraude: “Si hay una mesa que da cero voto libertario, esa mesa metieron la uña. Hubo fraude y no dudo de lo que digo”.

Respecto a la seguridad, Bondarenko respaldó abiertamente a la fuerza policial provincial:

“Confío plenamente en la Policía de la provincia de Buenos Aires. Sé que van a cuidar esa urna y lo único que les pido a los policías es que la cuiden como si fuera su madre, porque es el destino de su familia. El policía bonaerense, en su 99,9 % es violeta. Va a cuidar esa urna y va a defender ese voto. No dudo en su lealtad”.

También apuntó contra el gobernador Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la inseguridad: “Es el responsable del desastre que es la provincia de Buenos Aires. Él elige al ministro de Seguridad, hace consensos con los intendentes y no recorre la provincia”.

Finalmente, lanzó una frase lapidaria contra la dirigencia peronista:

“Veo fotos de intendentes sonriendo y no sé de qué se ríen, porque el Conurbano está prendido fuego. Yo me tiraría a llorar en una calle de tierra, porque reparar esto no va a ser fácil”.

Las declaraciones de Bondarenko se inscriben en el marco de la campaña electoral en la estratégica tercera sección, donde el oficialismo peronista históricamente concentra su caudal de votos y donde La Libertad Avanza busca consolidar presencia territorial.