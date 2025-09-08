Menu
Buscar
Suscribirse
Política

Bondarenko criticó el ajuste y el Gordo Dan estalló contra Pareja

By: Redaccion

Date:

La tremenda derrota electoral en la provincia de Buenos Aires dejó al descubierto una interna feroz dentro de La Libertad Avanza. El enfrentamiento estalló entre el diputado electo Maximiliano Bondarenko, un ex policía de Florencio Varela y de la Tercera Sección, y el militante y streamer Daniel “Gordo Dan” Parisini, una de las voces más influyentes en el espacio libertario.

El origen del conflicto fue una entrevista que Bondarenko brindó a CNN Radio, donde pidió “empezar a escuchar más a la gente” y graficó la crisis social con un ejemplo personal: “Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes, el día 15 para ella es fin de mes”.

La reacción del Gordo Dan

Las palabras del diputado electo no cayeron bien en las filas libertarias. El Gordo Dan salió al cruce en redes sociales con una crítica demoledora: “Es la consecuencia de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el presidente Milei”.

Pero la furia del streamer no quedó solo en Bondarenko. También apuntó directamente contra el armador provincial Sebastián Pareja, a quien responsabilizó por la selección de candidatos que, según él, “no representan la lealtad al proyecto de Javier Milei”.

Un clima enrarecido tras la elección

Bondarenko había reconocido que, si bien parte de la sociedad “bancó” el ajuste, también existe un sector que reclama revisar algunas medidas: “Nos están pidiendo que abramos los ojos en cuestiones que tenemos que empezar a rever y reflexionar”.

La declaración fue interpretada como un gesto de autocrítica interna, pero se convirtió en un nuevo frente de batalla en el espacio libertario bonaerense.

La derrota en Buenos Aires dejó heridas abiertas y la interna promete seguir escalando. En el centro del debate, una pregunta clave: ¿hasta dónde llegarán las tensiones dentro de La Libertad Avanza después del traspié electoral?

Artículo anterior
Cómo mejorar el bienestar mental y físico
Redaccion

Compartir artículo

Suscribirte

Popular

Te puede interesar
Relacionado

Cómo mejorar el bienestar mental y físico

Redaccion -
En el mundo acelerado y estresante de hoy, mantener...

Andrés Watson revalidó su poder en las urnas de Florencio Varela

Redaccion -
Florencio Varela, lunes 8 de septiembre de 2025 –...

Resultados elecciones 2025 en Varela: qué pasó en Bosques, Zeballos, Centro y más

Redaccion -
Con más del 98% de las mesas escrutadas, Florencio...

China marca el paso y mira de reojo a Trump

Fernando Capotondo -
El gobierno chino realizó esta semana un masivo desfile...