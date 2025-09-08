Bondarenko criticó el ajuste y el Gordo Dan estalló contra Pareja

La tremenda derrota electoral en la provincia de Buenos Aires dejó al descubierto una interna feroz dentro de La Libertad Avanza. El enfrentamiento estalló entre el diputado electo Maximiliano Bondarenko, un ex policía de Florencio Varela y de la Tercera Sección, y el militante y streamer Daniel “Gordo Dan” Parisini, una de las voces más influyentes en el espacio libertario.

El origen del conflicto fue una entrevista que Bondarenko brindó a CNN Radio, donde pidió “empezar a escuchar más a la gente” y graficó la crisis social con un ejemplo personal: “Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes, el día 15 para ella es fin de mes”.

La reacción del Gordo Dan

Las palabras del diputado electo no cayeron bien en las filas libertarias. El Gordo Dan salió al cruce en redes sociales con una crítica demoledora: “Es la consecuencia de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el presidente Milei”.

Pero la furia del streamer no quedó solo en Bondarenko. También apuntó directamente contra el armador provincial Sebastián Pareja, a quien responsabilizó por la selección de candidatos que, según él, “no representan la lealtad al proyecto de Javier Milei”.

Un clima enrarecido tras la elección

Bondarenko había reconocido que, si bien parte de la sociedad “bancó” el ajuste, también existe un sector que reclama revisar algunas medidas: “Nos están pidiendo que abramos los ojos en cuestiones que tenemos que empezar a rever y reflexionar”.

La declaración fue interpretada como un gesto de autocrítica interna, pero se convirtió en un nuevo frente de batalla en el espacio libertario bonaerense.

La derrota en Buenos Aires dejó heridas abiertas y la interna promete seguir escalando. En el centro del debate, una pregunta clave: ¿hasta dónde llegarán las tensiones dentro de La Libertad Avanza después del traspié electoral?